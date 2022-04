Négykerekű informatika

Félvezetők

A 2021-es év az autóiparban arról szólt, hogy melyik gyártó tudott nagyobb sikerrel megbirkózni a számítógépek építőkövének számító félvezető alkatrészek hiányával. Csakhogy ami az autóipar szempontjából hiánynak érződött, a félvezetőgyártók és -kereskedők szempontjából megnövekedett keresletnek mutatta magát.Az Elektronikpraxis.vogel.de szerint az történt, hogy 2020 márciusában, a Covid–19-világjárvány kezdeti szakaszában nemcsak az új autók iránti kereslet omlott össze, de a félvezetőgyárakat is be kellett zárni, különösen az ázsiai országokban.Erre reagálva az autógyártók világszerte megkezdték üzemeik bezárását, a rövidített munkaidő bevezetését és a félvezető-megrendelések leállítását. Ugyanebben az időszakban (karantén!) azonban világszerte megnőtt a kereslet a mobiltelefonok, televíziók, laptopok, játékkonzolok és háztartási gépek iránt. Emiatt a félvezetőgyártók gépsoraikat az autóipar helyett az IT-termékek igényei szerint szerelték át. Amikor pedig az autóipar 2020 második felében újraindította működését, a beszerzőknek rá kellett döbbenniük, hogy a megszokott gyártókapacitások már nem szabadok.Az eredmény: készlethiány a piacon.A fenti történet közismert, azonban nem teljesen igaz. Legalábbis az autóipari csipek pia­cának elemző vizsgálata más következtetésre jutott. Az idei McClean-jelentésben az áll, hogy az autóiparba szállított csipek mennyisége 2020-ban nem esett vissza. A félvezetőhiány oka valójában az autóipari kereslet 2021-es megugrása volt.

Akár így, akár úgy értelmezzük a helyzetet, a félvezetők léte vagy nem léte jelentősen befolyásolta a gyártók tavalyi eredményeit.Emiatt az ipari stratégák feszült figyelemmel kísérik a termelés körülményeit, és élénken reagálnak a váratlan kihívásokra. Ilyen most az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus, amely érintheti a csipgyártáshoz szükséges neon- és palládiumellátást. A kormányok ezért sürgetik az ipart, hogy dolgozzanak ki megoldásokat az Egyesült Államok és Oroszország közötti politikai feszültségből eredő esetleges ellátási problémák megoldására. Oroszország neont és palládiumot állít elő, amelyek a csipgyártás fontos elemei. A Techcet tanácsadó szerint a gyárak Ukrajnából származó neont használnak lézergázokhoz, a cégek pedig oroszországi palládiumot a csipek, valamint egyes szenzorok és memóriák előállításához.Az autógyártók eközben abban reménykednek, hogy idén jobb lesz az alkatrészellátás.

A Handelsblatt német hetilap autóipari körképe szerint Ralf Brandstätter, a Volkswagen Passenger Cars vezérigazgatója azt közölte, hogy a cég immár közvetlen kapcsolatot létesített a nagy csipgyártókkal, és nem támaszkodik kizárólag az autóipari közvetítő beszállítókra, mint amilyen a Bosch vagy a Continental. A Volkswagen wolfsburgi főüzemében évente bő nyolcszázezer autót lehet legyártani.Ám a félvezetők hiánya miatt 2021-ben ennek alig felét állították elő. A Volkswagen 570 ezer járművet tervez 2022 egészére, ami még mindig jóval a lehetséges kapacitás alatt van.

A szakadék egyre nő

– Remélhetőleg a helyzet enyhülni fog 2022 második felében – közölte Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke. Reményei nem alaptalanok: a Bosch már dolgozik csipgyártási kapacitásainak bővítésén. A fő hangsúly a reutlingeni processzorgyártáson van: a Bosch a korábban tervezettnél 250 millió euróval többet fektet be az ottani termelés bővítésébe. Igaz, hogy a beszállító 2025-öt adja meg a gyártás kezde­tének. A Bosch már 2021 októberé­ben bejelentette, hogy a csipválság miatt összesen négy­százmillió eurót fektet be Drezdában, Reutlingenben és a malajziai Penangban. Ebből ötvenmillió eurót a reutlingeni telephelyre szántak.Emellett 150 millió euró folyik be az ottani meglévő épületekbe, amivel 35 ezerről 44 ezer négyzetméterre nő a csipgyártáshoz szükséges terület.

Az iparági szakértők álláspontja szerint azonban az autógyártóknak mégiscsak fel kell készülniük a folyamatos ellátási problémákra.

A félvezetők iránti kereslet és kínálat közötti szakadék egyre nő – mondta Michael Alexander, a Roland Berger tanácsadó cég partnere. A szűk keresztmetszetnek szerkezeti okai vannak, egyszerűen nincs elég félvezető. A csiphiány 2023-ban is folytatódni fog – és valószínűleg azután is.A bejelentett többletkapacitások egyszerűen nem elegendőek a kereslet fedezésére– hangsúlyozta Alexander.

És bár a félvezetők válsága a gazdaság számos ágazatát sújtja, a jelek szerint az autóipart érinti a leginkább.A McKinsey tanácsadó ügynökség nemrégiben azt prognosztizálta, hogy 2030-ra hat-nyolc százalék közötti lesz a processzorok eladásának növekedése.Az autóiparban azonban átlag feletti, 13-15 százalékos növekedést várnak az elemzők. Ennek fő okai az elektromobilitásra való átállás és a jelenleg fejlesztés alatt álló, erősen automatizált vezetés.

De a csipek hiánya nem érintett minden autógyártót egyformán. Egyes cégek jobban, mások rosszabbul viselték az ellátási válságot. Wolfsburgban korábban nem játszottak különösebben fontos szerepet a szoftverek és a félvezetők, ezért a Volkswagent most jobban sújtja a csipellátási válság. Ezzel szemben a Tesla megmutatta, hogy a csipek hiánya ellenére is jelentősen növelhető a darabszám.A vezető elektromosautó-gyártó az elmúlt évben először lépte át az egymilliós határt az előállított járművek számát tekintve, vagyis kétszer annyit, mint 2020-ban.A Teslánál a csipekre és a szoftverekre a kezdetektől úgy tekintettek, mint az autógyártás szerves részére. A Tesla néhány félvezetőt maga fejleszt, ezért az ellátási válság nem érinthette úgy az amerikaiakat, mint Wolfsburgot. Ráadásul a Tesla további terjeszkedésre készül. Idén tavasszal a Berlin melletti grünheidei autógyár megkezdi a működést.

Más ismert autógyártók, különösen a BMW és a Toyota, jobban vészelték át a csipválságot, mint a Volkswagen.A müncheniek többet raktároztak el a nélkülözhetetlen félvezetőkből.Hasonló a helyzet a Toyotánál is: a japánok szoros kapcsolatot tartanak fenn ázsiai nagy csipgyártókkal, a cég ezért vészelte át viszonylag sértetlenül a válságot.