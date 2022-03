Hatezer levél

– Sokféle könyv került be, a lektűrtől kezdve a kortárs szerzők alkotásain át a szigorú filozófiai művekig. Ezek között találhatók azok a kötetek is, amelyek a házaspár fordításában jelentek meg, de benne vannak a válogatásban a közösen írt prózakötetek is, a tiszteletpéldányok és a dedikált művek, az Ágh István, Eörsi István, Esterházy Péter, Háy János, Orbán Ottó, Tarján Tamás, Vas István és más írónagyságok kézjegyével, üdvözletével ellátott kiadványok. Széles skálájú gyűjtemény.

Pont olyan, amilyennek az ember elképzeli Tandoriék életterét, mindennapjait – mondja Balássy Petra Zsófia.

Tandori Dezső az 1970–80-as évek lírai megújulásának volt az egyik központi szereplője.

Poé­tikája kötetenként frissült, esszéivel a prózaírást újította meg, grafikai tevékenysége a minimal art, a konceptuális művészet terén bontakozott ki. A váci főiskolának átadott hagyaték feldolgozása során folyamatosan kerülnek elő a kötetekből kedves bejegyzések, jegyzetek, vázlatok, kritikai megjegyzések, amelyek jól jöhetnek majd annak, aki vállalkozik a házaspár egyik vagy mindkét tagja monográfiájának megírására.

Borítókép: Tandori Dezső, a lírai megújulás egyik főszereplője (Forrás: Kálovits Antalné és Nagy Edit)