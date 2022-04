Villámgyors borbély

Melyik figaró tudná ma 41 másodperc alatt megborotválni férfi vendégét?A borbély- és fodrászmesterség, valamint elő- és rokonszakmái az egész világon több évezredes múltra tekintenek vissza.Zeke Gyula könyvében a modern kori Budapestre korlátozva eredt a borotvapamacsok, a hajvágó ollók, azaz megannyi eszköz és egy hivatás eredetének nyomába.

Nem is kellett a dunyhába visszafektetni őket. Felültek a bakra, s maguk hajtották haza a lovakat– emlékezett vissza a betegek gyógyítására 1934-ben Erdős Géza, az Aranykéz utcai borbély. No de mi is volt ez a csodamódszer? Lánykori nevén köpölyözésnek hívják, ma már kevésbé él a köztudatban. A gyufaskatulya méretű műszerben tűk vannak, ezt beleszúrják a páciens karjába, majd hirtelen ráhelyezik a gőzben melegített poharakat, s az adott terület vákuum hatására vérezni kezd.Színes történeteken keresztül kapunk ízelítőt a fodrász és a borbély szavak kialakulásának történetéből, a két mesterség mindenkori feladataiból.Amíg a fodrász szónak sikerült megtartania egyöntetű jelentését, addig a borbély kifejezés jelentős változáson ment keresztül. Az utóbbi mesterséget űzők ugyanis kezdetben sebészeti beavatkozásokat, foghúzást és köpölyözést is vállaltak. Azonban egy XVIII. század végi törvényi szabályozásnak köszönhetően e funkció és a hozzá tartozó tevékenységek lassacskán kikoptak a szakmából.