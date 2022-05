Furcsa elegy

– Hogyan került kapcsolatba az ókereszténységgel?

– Ahogyan a két éve elhunyt egyiptológusprofesszorom, ­Török László gyakran mondta, mindenkinek megvan a maga véletlene. Én 2010-ben kaptam felkérést a Keresztény Értelmiségiek Szövetségétől, hogy tartsak előadást a Kereszténység és magyarság a X. században témában. Az anyaggyűjtés során egyre világosabb lett, hogy ez a téma mennyire megosztja a szakembereket. A honfoglalás kori, majd a kora Árpád-kori magyarok sírjaiban kereszténységhez kapcsolható tárgyak is találhatók. Van, aki szerint ez nem jelenti azt, hogy már a X. században megkezdődött közöttük a keresztény térítés, lehet, hogy csupán ékszerként használták azokat mögöttes tartalom nélkül. Mások szerint ahol a kereszténységre utaló tárgyak kerülnek elő, ott elindult a térítés. Az avarokkal kapcsolatban is felmerül, hogy a kereszténységre utaló jelek az ő esetükben mit jelentenek. Egyszerű ékszereket, vagy azt, hogy a tulajdonosuk a vallás híve? Az egykori római területekre betelepülő germán törzsek esetében is hasonló problémákat látni. Elhatároztam, hogy olyan területen is megnézem a leletanyagot, ahol tudjuk, hogy az adott időszakban biztosan éltek keresztények. Ilyen volt a keletrómai térség, többek között a Szentföld.