Revansvágy svindlivel

Nehéz volt elhelyezni úgy a székeket, hogy mindenki kényelmesen elférjen. Többen is jelezték a házból, hogy együtt akarnak szurkolni, és apám mindenkinek igent mondott. Folyamatosan azt hallottam, hogy meg kell verni a szőröstalpúakat, ami csúnyán hangzott, de egy kiskamasz nemigen érthette az igazi jelentőségét. Azt viszont maradéktalanul érezhette, hogy különleges, fontos esemény következik, nem egy meccs a sok közül. Április 29-ét írtunk az 1972-es évben, és a román válogatott érkezett Budapestre egy párharc első mérkőzésére. A tét az Európa-bajnokság négyes döntője, azaz a legjobb négy közé jutás: amelyik a két találkozón több pontot szerez, az játszik majd elődöntőt éremért.

A sajtóban úgy szerepelt ez a párharc, mint két baráti, sőt testvéri ország vetélkedése a sportban, de természetesen az emberek egymás közötti kommunikációját meghatározták az évszázados történelmi ellentétek

– mondja Porogi András, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa.

– Igaz ez mindkét országra, a bukaresti visszavágóra például négyszázezer jegyigénylés futott be. Nyilván a románokat is nagyon érdekelte ez a mérkőzés, már csak azért is, mert a két válogatott a párharc előtt tízszer találkozott egymással, kilenc magyar győzelem és egy döntetlen született, és úgy érezték, most elérkezett a revans ideje.

A magyar és a román válogatottak vetélkedése a meccsek számát tekintve nem rendelkezett gazdag múlttal. Először 1936-ban találkoztak, nyilván közrejátszott ebben az, hogy különösen Trianon után a két állam nem ápolt egymással szívélyes baráti viszonyt. Ám a román futball még a negyvenes években is nagyon magyaros volt, íme néhány név a két 1948-as meccs összeállításából az ellenfélnél: Ritter József, Farmati Zoltán, Bartha Károly, Perényi József, Ferenczi Antal, Márky Sándor, Incze II László, Bonyhádi Lajos. Az egyiket egyébként itthon 9-0-ra, a másikat idegenben 5-1-re nyerte meg Magyarország.