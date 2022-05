Tanóra barlangban

Amikor II. Rákóczi György fejedelem 1657-ben a szultán engedélye nélkül indított hadjáratot a lengyel trón megszerzéséért, a bosszúszomjas török porta pusztító csapást mért Erdélyre. Ekkor, 1658. szeptember elején a barbár török–tatár had felgyújtotta és kirabolta a fejedelmi székhelyet, benne a református kollégiumot is. Miután a Porta Apafi Mihályt ültette a fejedelmi székbe, ő 1662-ben a gyulafehérvári főtanodát Nagyenyedre helyezte át (a hegyaljai várost jövedelmeivel együtt Bethlen adományozta az akadémiának), s kancellárját, Bethlen Jánost tette meg a tanintézet főgondnokává – ők ketten mentették és szilárdították meg a nagy fejedelem által alapított kollégiumot. Ám hamarosan jött a második csapás: 1704-ben, a Rákóczi-szabadságharc második esztendejében Erdély császári főhadparancsnoka, Rabutin tábornok bosszúból példát akart statuálni az elpártoló „kuruc” városoknak, s Nagyenyed magyar és református többségű lakossága miatt erre alkalmasnak látszott.

Március 16-án, virágvasárnap reggel a császári csapatok – a zsákmány reményében csatlakozó szász és oláh segéderőkkel – betörtek a városba, amelyet lángba borítottak, leromboltak és kifosztottak a kollégiummal együtt. Jókai 1853-ban írt humoros „beszélyében” (A nagyenyedi két fűzfa) a kollégium fellázadt diákjai fűzfadorongokkal és kövekkel szétverik és megfutamítják a meglepett labancokat, s a két vezért agyonütik. A hősies védekezés ellenére a kollégium is rommá lett, és az ellenálló tanulók nagy része elesett vagy súlyosan megsebesült. Az enyedi lakosok és a tanárok, diákok többsége azonban elmenekült a közeli Torockóra, utóbbiak a Székelykő egyik barlangjába, ahol újrakezdődött a tanítás. Beke György írja, hogy anyai nagyapja, a nagyenyedi kollégium egykori diákja mesélte neki, tisztelte ő a dorongokkal verekedő enyedi diákokat, de azokat csodálta igazán, aki egy barlang mélyét is a tudás szentélyévé tették.

Mert ez volt mindig Enyed: a tanulás, a tudomány megtartó hősiessége.

Az 1704-es pusztítás 1707-ben megismétlődött, ami után „a magyar Hippokratésznek” nevezett Pápai Páriz Ferenc polihisztor rektor a főtanoda újjáépítéséhez és újraindításához gróf Teleki Sándor főgondnokkal összefogva az angliai protestánsokhoz fordult segítségért. A Stuart Anna királynő által meghirdetett országos pénzgyűjtés kamataiból és a hazai pénz- és könyvadományok segítségével másodszor is újjáépült és folyamatosan gyarapodott a kollégium fizikailag és szellemileg is. Ezután több mint egy évszázados virágkor következett, amelynek 1849. január elején a magyar szabadságharccal szembeforduló, a bécsi udvar által bátorított román felkelők vandál pusztítása, fosztogatása és kegyetlen öldöklése vetett véget. A kollégium ekkor szenvedte el a legnagyobb kárt, például az országos hírű könyvtára húszezer kötetéből alig ötszáz élte túl a pusztítást és rablást, és az egész országban első természetrajzi múzeumának – amelyet a Magyar Nemzeti Múzeumnál hat évvel korábban alapított Benkő Ferenc enyedi tanár – páratlan gyűjteménye is nagyrészt elpusztult.

Mégis, ezt a halálos csapást is túlélte az enyedi kollégium, ami a Gondviselésnek és az erdélyi magyar reformátusok rendületlen hitének, hűségének, életerejének, áldozatkészségének és összefogásának köszönhető.

Erre az értékes, megőrzendő és továbbadandó szellemi, kulturális örökségre emlékeztek és emlékeztettek az elmúlt hét végén a nagyenyedi kollégiumban a Protestáns Újságírók Szövetsége és a Károli Gáspár Református Egyetem közös konferenciájának előadói. Ugyancsak a Bethlen-kollégium alapításának négyszázadik évfordulója tiszteletére a mostani hétvégén Gyulafehérváron és Nagyenyeden tartják meg az immár hagyományos Magyar Református Egység Napját. A háromnapos rendezvénysorozat keretében felszentelnek tíz felújított dél-erdélyi templomot, és szombat délelőtt a gyulafehérvári várban, az eredeti kollégium épülete előtt ünnepélyesen felavatják Bethlen Gábor egész alakos bronzszobrát a magyar államfő és a Kárpát-medencei református püspökök jelenlétében.

Borítókép: A Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed belvárosában. A háttérben jobbra a XIII–XV. század folyamán emelt református vártemplom. (Fotó: MTI/MTVA/Molnár-Bernáth László)