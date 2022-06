Alanyi jogon

Paár Ádám a tengerentúli farmerpopulista mozgalomnak igyekszik ­magyar nézőpontot találni, de inkább rokonszenves, mint reális a kísérlet, minden igyekezete ellenére leginkább amerikai ügyekről tudósít.A népi gondolat a 20. században már csak a gazdag adatolás miatt is hasznos olvasmány az érdeklődők számára. Különösen azoknak ajánljuk, akik Szabó Dezső, Németh László vagy éppen Bibó István életének, munkásságának részleteire kíváncsiak. Egyszer talán mélységé­ben, lényeglátásában is kiteljesedik, majd terjedelmes monográfiává formálódik egyik-másik közölt írás, erre feltétlenül szükség is volna népiségünket, népi mozgalmunkat jócskán feledő korunkban.

(A népi gondolat a 20. században. Szerk.: Novák Attila–Pap Milán. Századvég Kiadó, Budapest, 2022, 220 oldal. Ára: 3490 forint)

