Ideálok fogságában

Végre itt a nyár: lekerül a textil, és közszemlére jutnak a hófehér combok, plöttyedt karok, szőrös hátak és izzadt hónaljak. A villamoson utazva azon merengek, miközben minden irányból rám merednek a téli álmukból előbukkanó, döbbenetesen ápolatlan lábkörmök, hogy a zokni-szandál kombó igenis elfogadható alternatíva lenne, valamint, hogy a dezodor vajon idén kiment a divatból, csak lemaradtam róla?

A 6-osról leszállva aztán találkozom Anna barátnőmmel, akinek férje aznap reggel kijelentette, hogy ő bizony kövér, és zsírleszívást akar a hasáról. Anna persze hozzá van szokva a hasonló üres hisztikhez, hiszen ma már nem elképzelhetetlen, hogy egy amúgy kicsit sem túlsúlyos, rendszeresen sportoló férfi is komoly testképzavarral küzdjön.

Ha azt mondanád, hogy szó szerint minden egyes nap sz*rt kell ennem, hogy fiatalabbnak nézzek ki, lehet, hogy megtenném

– mondta a The New York Timesnak adott interjújában a minap Kim Kardashian. A 41 éves celeb-influ­enszert, szépségmárka-tulajdonost jelenleg több mint 314 millióan követik az Instagra­mon, ott virít minden divatlap címlapján, és az ő kedvéért még Marilyn Monroe hatvanéves, ikonikus ruháját is kiszedték a szekrényből, csak hogy felvehesse a MET-gálára, még ha kicsit meg is rongálja. Ha pedig a világ egyik legismertebb és legbefolyásosabb nője a világ egyik legismertebb lapjában ilyesmit állít, azzal emberek mil­lióinak juttat el egy irtó káros üzenetet, mégpedig azt, hogy a szépségért gyakorlatilag bármit meg kell tenni. Értékünk ugyanis a közösségi média korában kizárólag külsőségekben mérhető.