Létet fenyegető sokk

– Milyen mértékig lehet bevonni a civileket az ország védelmi stratégiájába? Elképzelhető, hogy a jövőben városaink kialakítása is a konfliktusok figyelembevételével valósul meg?

– Az ukrajnai háború megmutatta, hogy mennyire eredményes a civil társadalom bevonásával folytatott ellenállás, viszont ennél sokkal hatékonyabban is lehetne csinálni abban az esetben, ha a teljes haderőt professzionális ellenálló haderővé alakítanánk át.

A történelem során a katonai szervezetek mindig az alapján lettek felépítve, amilyen harcokat az adott időszakban megvívtak. Jelen pillanatban azért vannak konvencionális hadviselésre berendezkedett katonai szervezetek, mert az idő múlásával idáig jutott a fejlődés. Sokan úgy gondolják, hogy az előrehaladás megállt, nincs szükség további jelentős változtatásokra, mivel a szint, ahova eljutottunk, már a katonai fejlődés csúcsa.

Szerintem ez nem igaz, továbbra is szükség van átalakításokra, bizonyos dolgoknak el kell tűnniük az idő süllyesztőjében. A kis országoknak sok dolog fenntarthatatlanná, illetve irrelevánssá vált a XXI. században, ezért nekik az élen kellene járniuk abban, hogy az alternatív, új koncepciókat, technikai eszközöket, szervezeti és kiképzési formákat létrehozzák. Ha megnézzük a XXI. század konfliktusait, azt láthatjuk, hogy egytől egyig lakott területeken vagy azok közvetlen közelében folynak a harcok.

Emellett az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re a Föld lakosságának 87 százaléka városokban fog élni. Ezért minden jel arra mutat, hogy a konfliktusok egyre inkább lakott területekre összpontosulnak majd. Ebből adódóan fontos lenne figyelembe venni a városfejlesztések során az esetleges konfliktusok követelményeit. Ukrajnával kapcsolatban nem tudok arról, hogy előzetesen történtek volna ilyen infrastrukturális változtatások, viszont a történelem számos példával szolgál számunkra.

Ilyen volt a Hezbollah dél-libanoni tevékenysége még a kétezres években. Itt a városokban előre kiépítették a tüzelőállásokat, készítettek megtévesztő tüzelőállásokat, amelyek aztán nagyon hatásosnak bizonyultak az izraeli egységek ellen folytatott harcokban. Ha ezeket előzetesen meg tudjuk valósítani a településeken, akkor alapvetően csökkenteni tudjuk a megszálló erők hagyományos fegyvereinek eredményességét.

– Az állandó háborús készültség nem hatna túlzottan negatívan a társadalmakra?

– Ezzel kapcsolatban mindig az a legnagyobb kérdés, hogy a XXI. századi demokráciákban a társadalom ilyen szintű bevonása az ország védelmébe – abban az esetben, hogyha nincs közvetlen fenyegetettség – mennyire megvalósítható. Azonban nem feltétlenül kell elmenni a végletekig. A városok esetében sem kell minden egyes metróállomást, kórházat, épületet úgy felépíteni, hogy az kielégítse a hadviselési követelményeket.

Használható tervet kell készíteni, amelynek figyelembevételével bizonyos területeken bizonyos épületeket, utakat úgy kell kialakítani, hogy az segítse a védekezést. Jelenleg azt látjuk, hogy a védők először megvárják, amíg szinte porig rombolják a városokat, majd ezután kezdenek el alagutakat, védelmi pozíciókat, állásokat kialakítani.

Ezt az állapotot azonban kellő előkészületekkel meg lehet előzni. Más helyzetben vannak azok az országok, amelyek közvetlen fenyegetésnek vannak kitéve, mint például a balti államok. Itt a társadalom jóval elfogadóbb az ilyen jellegű fejlesztésekkel kapcsolatban. Egyébként nem új keletű a civilek bizonyos fokú bevonása a honvédelembe, a hidegháborúban is láthattunk erre számos példát, tehát az alapok megvannak. Ezeket kellene újragondolni és XXI. századivá formálni a megfelelő technológia, szervezetek bevonásával.

– Mennyi időbe telhet egy konvencionális hadviselésre berendezkedett szervezet átalakítása, és milyen akadályok merülhetnek fel a folyamat során?

– Ami nagy probléma, hogy annyira beágyazódott a hagyományos katonai felfogás és az ehhez kapcsolódó szervezeti struktúra, hogy ennek megváltoztatása rendkívül nehéz feladat. Elsősorban a vezetői, kormányzati szándéktól függ, hogy mennyi idő alatt tud megvalósulni az átalakulás.

A biztonságpolitikai szakirodalom azt vallja, hogy ilyen jellegű változások bekövetkezéséhez úgynevezett létet fenyegető sokkra van szükség. Jelenleg az a kérdés, hogy az ukrajnai háború eléri-e ezt a küszöböt bizonyos államoknál, és elegendő-e ez ahhoz, hogy a szükséges változásokat előidézze. Ha megvan ez a sokkhatás, és ennek eredményeképp létrejön az össztársadalmi elköteleződés, akkor viszonylag hamar végre lehet hajtani az átalakítást, akár néhány év alatt is.

A másik probléma, amelyet a hagyományos rendszer képviselői is emlegetni szoktak, hogy egy ilyen nagyszabású reform bevezetésekor rengeteg a kísérletezés, bizonytalan próbálkozás. Azonban nem feltétlenül kellene kidobni mindent, számos olyan komponens van, amely az új struktúrában is megállná a helyét.

– A szervezeti átalakítás mellett az aszimmetrikus hadviselés másfajta hadi eszközöket, fegyvereket is igényel. Melyek ezek?

– Abban az esetben, ha már fennáll a fenyegetettség, akkor az ellenség haderejének felépítését, szervezeti rendszerét, logisztikai rendjét, hadi eszközeinek arzenálját kell tanulmányozni. Amikor kialakul egy kép arról, hogy a potenciális agresszor hogyan harcol, milyen technológiával, fegyverzettel rendelkezik, akkor el lehet dönteni, hogy ez ellen hogyan tudunk a leghatékonyabban fellépni.

Maradva az ukrán példánál: tízezer harckocsival szemben egy kisebb ország természetesen nem tud kiállítani ugyanennyit, tehát valahogy el kell venni a tankok előnyeit, ehhez szükséges specifikus eszközök kellenek. Emberek által hordozható rendszerek, önállóan vagy távirányítóval működtetett drónok – levegőben és szárazföldön egyaránt –, valamint minden olyan felszerelés, amely mobilizálható és a gyors reagálást segíti elő.

Afganisztánban és Irakban rengeteg borsot törtek a nyugati koalíciós erők orra alá a házi készítésű robbanószerkezetek. Ezeket azonban nem feltétlenül kellene házilag előállítani, a hadiipari vállalatok átállhatnának gyártásukra, tekintve, hogy mennyire hatékonyak az ellenállás során.