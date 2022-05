Szomorú hőseink

Kurt Vonnegut Az ötös számú vágóhíd című regényének alcíme: avagy a gyermekek keresztes hadjárata. A könyv témája a háború. Vagy talán inkább a halál. Az értelmetlen, esztelen halál. Vonnegut 1945 februárjában, német hadifogságba esett amerikai katonaként átélte Drezda bombázását. (Átélte, vagyis nem lett hős. Egyszerű túlélő maradt, mondhatnám, ha nem gyanítanám, hogy túlélni mindig nehezebb, mint meghalni.)

Amikor a hadászati szempontból érdektelen várost, a szászok Elba-parti Firenzéjét a brit–amerikai légierő gyújtóbombákkal fölégette, az amerikai hadifoglyok egy vágóhíd hűtőpincéjében élték túl a poklot, amelyben úgy kétszázezer német civil, főleg nők és gyerekek pusztultak el. Vonnegut maga is részt vett a hullák, „a rántottává égett” csecsemők eltakarításában.

A könyv remekmű, nekem mégis csak egy mozzanata maradt meg az emlékezetemben. Az, ahogy az író gyötrődik. Éveken át emészti magát, és csak nem tudja megírni a történetet, amelytől pedig nyilvánvalóan szabadulni szeretne. Sok-sok évvel a történtek után elvonatozik egy hajdani katonatárshoz is, hátha az együtt emlékezés majd segít neki. Legnagyobb megrökönyödésére a katonatárs felesége leplezetlen utálattal fogadja.

Mert azt hiszi, az író anekdotázni utazott hozzájuk. Hogy felelevenítsék ama hősi, nagy időket. Az asszony gyűlöli őt, a férjét is gyűlöli, gyűlöl minden embert, aki vágóhídra akar küldeni 18-20 éves gyerekeket. Gyűlöli azokat, akik aztán hősnek mondják az értelmetlenül lemészárolt kölyköket.

Budapesten, az Izabella utca 46. szám alatti épületben ma az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara működik. Az épület előtt, a bejárat mellett áll egy emlékmű. 1937-ben állították az első világháborúban elesettekre emlékezve. Ha arra járok, elnézem ezt a földre roskadt, feltűzött szuronyú puskájára támaszkodó fiatal fiút a hajdani Wesselényi Felsőkereskedelmi Fiúiskola világháborúban elesett diákjainak emlékművén.

A húszas évek derekán ide járt Radnóti Miklós is. Ha másként alakul a történelem, talán ő is „hős” lehetne? Áldozhatta volna katonaként, fegyverrel is az életét? Az vajon jobb lett volna? Olyan halál, amilyenre a munkaszolgálatra hajtott, majd kivégzett költő vágyott: „egy bölcsebb, szép halál”?

Nem hiszem. Úgy gondolom, Vonnegut regényének dühös asszonya Radnóti halálán éppúgy feldühödött és elkeseredett volna. Ahogy a szobor láttán is. „Hiszen ez egy gyerek mundérban – mondaná haragosan. – Csak nemrég született, óvodás lett, nevelték, tanították, ha megbetegedett, gyógyították, beíratták iskolába, nemrég még az volt a dolga, hogy tanuljon, aztán elküldték meghalni.”