Röcsöge és Recsege

A többéves munkával készült szótár megjelenése, majd bővített formájú kiadása után is számos névfejtés jelent meg Kiss Lajos tollából különféle folyóiratokban. Ezekből az írásokból is kitűnik, hogy milyen sokszínű és széles körű tudásra van szükség a helynév-etimológiák megalkotásához: történelmi-földrajzi tájékozottság, magyar nyelvtörténeti ismeretek, idegen nyelvi (szláv, német, török) jártasság, filológiai pontosság, illetve a magyar helynévtörténet folyamatainak mély megértése – és az analógiák felismerése is elengedhetetlen hozzá. Valamint talán még némi szerencse, szellemesség és kreativitás is szükséges – elhivatottsággal fűszerezve.

A sok ezer nevet magyarázó életmű lapjai­ról egy különös hangzású helynév, a Röcsöge históriáját idézem fel Kiss Lajos emlékére. Ilyen nevű település nincs az országban, de a Veszprém megyei Csajág külterületén létezett egy dombos határrész, amelyet Röcsöge, Röcsöge-hegy néven emlegettek, és ilyen formában bukkan föl írott forrásokban, térképeken is. Kiss Lajos szerint e helynév a recseg ~ röcsög igéből keletkezett, amelynek a régiségben ’ciripel’ jelentése is volt. A szóhoz a folyamatos melléknévi igenév régies -e képzője járult, csakúgy, mint a leng ~ lenge, peng ~ penge, csörög ~ csöröge esetében.

Ez a névalakulási forma nem egyedi, a határrészek, hegyek nevei gyakran utalnak hangjelenségre, különösen visszhangra, mint a Csattogó, Csengő-hegy, Csergő, Dobogó-kő, Hangos-hegy helynevek. Még a Röcsöge helynévhez hasonló adatra is találunk példát, csak nem ö-ző nyelvjárású területről: ilyenek a Biharban előforduló Recsege-hegy, Recsege-tanya formák (amelyek származéka a Recsegi családnév).