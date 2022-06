A tonhalkonzerv apoteózisa

– A hozzávalók akkurátus összeszedegetése fél siker – közölte önmagával a szentenciát, s valóban.

Ezt az étket Zsófiától tanulta. Zsófia asszony volt, férje Zsolt, lehet, hogy sok Babitsot olvastak mindketten, és beleszerettek az alliterációkba, nem lehet ezt ma már pontosan tudni. Amit viszont pontosan lehetett tudni, hogy Zsófia és Zsolt egy szép napon kiköltöztek Horvátországba, Zadar alá, közvetlenül a tengerpartra, ott éldegéltek, s Rezeda Kázmér elég sokat időzött náluk, együtt asszonyával, Rezedáné született Bel-Szegedi Matula Andreá­val, továbbá a veszprémi könyvesékkel, s jól volt ez így. Ugyanis tengerpartokon időzni eléggé megfelelő időtöltés, különösen Rezeda-féle időutazóknak és gyógyíthatatlan romantikusoknak, akik nem tudnak szakítani azon rögeszméjükkel, miszerint az élet nem harminc másodperces semmikből tevődik össze, vagyis az élet nem csupa semmitmondó jelenidejűség.

Mivel rohamosan közeledett a világ a falanszter felé, ahol ezek a gyógyíthatatlanok majd széklábat fognak faragni, a tengerpartokon tartózkodás némi haladékot jelentett. Hát ezért.

Na most Zsófia asszony nem szeretett enni. Halfélét egészen bizonyosan nem, sehogyan sem, mondhatnánk, ha konkrétak szeretnénk lenni, hogy Zsófia asszony rühellé a halféléket, legyen szó édesvízi vagy tengeri halakról, dundi potykákról vagy szigorú arcú harcsákról, esetleg tengerből kivett friss durbincsokról, netán sügérfélékről, esetleg Szent Péter-halról, avagy polipról, kagylóról, tonhalról, cápáról, bálnáról, narválról, dugongról vagy szirénről – bár Rezeda Kázmér nem volt egészen biztos abban, hogy a szirén halféle, ám abban igen, ha esetleg mégis összefut egyszer eggyel, árbóchoz kötteti magát, és nem tömi be a fülét viasszal, ugyanis Európa egyik alappillére mégiscsak az efféle halált megvető kíváncsiság.

De ha visszatérünk a szigorú realitáshoz, leszögezhetjük, hogy Zsófia asszony nem evett halat, semmilyet se; se olyat, amelyet az Úr jókedvé­ben, se olyat, amelyet haragjában, se olyat, amelyet viccből, sem pedig olyat, melyet esetleg kissé kapatosan teremtett.

Viszont Rezeda Kázmér soha, egész kalandos, fordulatos, utazásokkal és hangulatokkal teli életében nem evett olyan kitűnően elkészített halféléket, mint Zsófia asszony asztalánál, odalent Zadar alatt, a tengerparton (ami, mint tudjuk, minekünk nem volt sohasem, legalábbis az ostoba kivagyiak és soha semmit jól nem tudók szerint). Teljesen mindegy volt, hogy Zsófia asszony sütötte, rántotta, főzte, posírozta, netán marinírozta azt a halat – az a hal tökéletes volt és felséges. Ha a nagy Levin esetleg mégis feltámadna, és kedve szottyanna egy marinírozott halszeletre Turbigo módra, kétfelé vágott tojással, kevés vörösborral párolva, egészen biztosan rátalálna Zsófia asszony tengerparti konyhájára, ahol Zsófia asszony el is készítené neki, a nagy Levin pedig igazi könnyeket sírna, és így kiáltana fel: „Hagyjatok főzni, és én megjavítom az emberiséget!” És minden bizonnyal hagynák…

Ám hagyjuk magunk mögött egy pillanatra nagy Levint, és szögezzük le azt is, hogy Zsófia asszony még az emberiség egyik legnagyobb bűnéből is képes volt csodát és fölségeset alkotni.

Ezen a ponton pedig felvetődik, vajon mi az emberiség egyik legnagyobb bűne? Na most, itt igen nagy a választék, tessék csak a huszadik századra gondolni, na ugye. Ha pedig kizárólag az étkekre szűkítjük a kört, hát ott is találunk éppen eleget.

Ott van például a paradicsomleves, betűtésztával és sok kristálycukorral, a la iskolai menza 1969; avagy a Hitler-szalonna, a la ugyanaz. De visszatérhetünk a nagy Levinhez is, aki szerint az alantas, maradék kenyérdarabokat zsákba kötni, a kamrában megszárítani, majd ebből holmi morzsolással prézlit készíteni, nos, a legnagyobb kispolgári gazságok egyike. Ugyanis a tökéletes prézli kizárólag friss péksüteményből készülhet, méghozzá úgy, hogy nevezett friss péksüteményt mindenféle zsiradék nélkül, nyílt lángon teljesen átsütjük, gyönyörű aranybarnára, majd akkurátusan lereszeljük. Mi tagadás, ebben is lehet valami.

És mindezeken túl van még egy bűn. A tonhalkonzerv.