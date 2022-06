– Ezek után hol fogják alkalmazni a programjukat?

– Erre jelenleg nem tudok választ adni. Idehaza az atomenergia-hivatalnak lehet fontos, hogy a program segítségével vissza tudja ellenőrizni a más módon elvégzett számításokat. A díjnyertes szoftver a Budapesti Műszaki Egyetem tulajdona, egyetemként pedig elvileg abban lennénk érdekeltek, hogy tudományos szolgáltatásként érté­kesítsük az erőművi blokkokra vonatkozó számítási eredményeket akár idehaza, akár a nemzetközi porondon. Ehhez célszerű volna a Guardy­an fejlesztését folytatni, amire részleges finanszírozást biztosított a Tématerület Kiválósági ­Program, de ez a nyárral kifut. A további finanszírozást adó Országos Atomenergia Hivatallal kötött kétéves keretszerződésünk is lejárt, ők egyelőre nem tudják tovább finanszírozni a munkát. Most tehát anyagi bázist keresünk. Ha megtalálnánk, akkor összekapcsolnánk a neutronszámításokat a termodinamikai folyamatok szimulációjával. Már van is ilyen kódunk, meglenne a csatolás, most jönne az, hogy elemezzük, valóban működik-e. Ha mindez a reményeink szerint alakulna, a jövőben tudományos szolgáltatásként egy ilyen kóddal kiegészítve egyetemünk biztonsági elemzéseket végezhetne a világ atomreaktorai, illetve nukleáris hatóságai számára.

