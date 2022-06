A majdnem lovag és a kaszás

John Cleese ezután legalább tíz percig rasszista vicceket mesélt – az írektől az olaszokon át a zsidókig mindenki megkapta a magáét, tökéletesen illusztrálva a műfaj ártalmatlanságát, hiszen épeszű ember nem akad ki mondjuk azon, hogy a párizsiak olyan bunkók, hogy az még a minden más nép által bunkónak tartott franciáknak is több a soknál. A progresszív sajtó és a woke ideológiákat követő közvélemény azonban másként gondolja, és igyekszik eltöröltetni a humor „nem megfelelő képviselőit”, éppen ezért is fontos, hogy a műfaj meghatározó szereplői ellenállnak a társadalmi nyomásnak. Néhány hónapja Dave Chappelle, legutóbb pedig Ricky Gervais lépett fel határozottan az ellen a gyakorlat ellen, hogy ugyan mindenki egyenlő, de vannak, akik azért egyenlőbbek – vagyis bárkivel lehet viccelni, kivéve bizonyos érinthetetlen csoportokat. Érdekes módon Jimmy Carr humoristát nem próbálták elnémítani, miután azt mondta, hogy a holokausztnak volt egy „pozitív fejleménye”, mégpedig, hogy cigányokat is elgázosítottak, és Amy Schumer továbbra is az egyik legkeresettebb női komikus, noha többen megvádolták azzal, hogy más előadóktól lopta vicceit, ám ha valaki péniszes nőkkel tréfál, a népharag nekimegy a Netflixnek. Kettős mérce? Amikor John Cleese receptje szerint szeretettel viccelnek velünk, katartikus élmény a saját magunkon való nevetésre való képesség. A humor márpedig univerzális: bármit mondunk, azt valaki magára veheti, ám a világ nem egy safe space, egy biztonságos menedék, ahol soha senki nem fog elénk görbe tükröt tartani és azt mondani, hogy a király meztelen.

Borítókép: John Cleese 2016-ban a Waczak szálló színpadi adaptációjának premierje előtt Sydney-ben, a Roslyn Packer színházban egy jávorszarvassal ismerkedik (Fotó: Getty Images)