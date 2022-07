A felfedezés öröme

Olyan kérdéseket is feltesznek neki, amelyek a szakmáján kívül esnek. Amikor arról faggatták, hogy lesz-e nyáron járvány, azt mondta: „Nem tudom, nem hoztam magammal a varázsgömbömet, hogy belenézzek, mi lesz.” Azt tudja, hogy minél több ember van beoltva, annál jobb a helyzet. Ha meg is fertőződik valaki, kisebb eséllyel lesz súlyos beteg. Amikor azt hallja egy virológustól, hogy szerinte felesleges negyedszer is beoltatni magunkat, ő azzal válaszol, hogy egy nappal korábban vette fel a negyedik oltást. Mert úgy tudja, hogy minden egyes oltással nő az ellenanyagok sokszínűsége.

Már tavaly októberben úgy emlegették őt és kollégáját, Drew Weissman immunológust mint az orvosi, illetve a kémiai Nobel-díj egyik várományosát. Az elismerés akkor elmaradt. 2020 decemberében arról beszélt lapunknak, hogy gyerekkorában az édesanyja minden év október elején izgatottan hallgatta a rádióban, hogy ki és miért kapott abban az évben Nobel-díjat. Remélte, hogy egyszer a jó tanuló kislánya is kap díjat. Erre azt felelte: „Anyuka, még egy ösztöndíjat se tudtam kapni, nemhogy Nobel-díjat!” Édesanyja 2018 decemberében, 89 évesen meghalt. Hihetetlen egyéniség volt. Azért, hogy kapcsolatot tarthasson a családjával, megtanulta a számítógép használatát.

– Amikor Mainzban voltam, mindennap várta, hogy Skype-on felhívjam. Várt, mert ő nem akart zavarni

– mondta másfél évvel ezelőtt a Magyar Nemzetnek.