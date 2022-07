Mennyi idő alatt lehet megtanulni franciául Québecben?

A XVII. század elején, 1608-ban Samuel de Champlain azzal a tudattal alapította meg Québec városát, hogy majd egy egész országot hoz létre, ahol az Észak-Amerikába kivándorolt franciák fognak élni. Törekvése nem valósult meg, hiszen négyszáz év után sem létezik Új-Franciaország. Viszont van Kanadán belül egy Québec nevű tartomány, ahol a francia a hivatalos nyelv, és amelynek területe nagyobb, mint az európai Franciaországé hozzáadva Nagy-Britanniát.

Kanada összterületének a québeci tartomány csupán 15 százalékát teszi ki. Nyolc és fél millióan lakják ezt a hatalmas, 1 542 ezer négyzetkilométeres vidéket. A „franciánál is franciábbak” a qué­beciek, a kanadai társadalomban a különbözőségüket hangoztatva próbálják átadni hagyományaikat az új nemzedéknek. Csak ha Kanada többi részét és az Egyesült Államokat nézzük, akkor 350 millió angol anyanyelvű tengerében kell tartaniuk a francia kultúra frontját.

Ha az arányokat tekintjük, eleve halott ez a vállalkozás. A kisebbség hősies harca. Bár egyre nehezebb helyzetben, de eddig mégis sikerült ellenállni a kísértésnek, hogy ők is feladják a francia nyelvhez való ragaszkodásukat. Most látták elérkezettnek az időt arra, hogy az év elején a québeci tartomány parlamentjében, ahol a Québec Jövőjéért Koalíció van többségben, kidolgozzák az 1977-ben született nyelvtörvény reformját. Végül májusban fogadták el. Ám ez a törvény feszültségeket váltott ki.

Az alkotók szerint mérsékelt szabályozás tele van jó szándékkal, hogy a messziről jöttek is bekapcsolódjanak a helyi közösség életébe, nem is értik, miért keresnek az ellenzők a kákán is csomót.

A bírálók megítélése alapján viszont ennek a törvénynek hosszú távon súlyos következményei lesznek a tartomány gazdaságára. Kanada a liberális állam mintaképe, ez különösen érződik Québec viszonyában, ugyanis a tartomány a kilencvenes évek első felében kétszer is népszavazást tartott a Kandától történő különválásról.

Az 1995-ös referendumon csak pár tizedszázaléknyival győztek a bentmaradáspártiak. A provinciák közül egyetlen kanadai tartományként Qué­bec maga határozhatja meg bevándorláspolitikáját.