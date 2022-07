Pécsett nyit rendházat a Nyolc Boldogság Közösség

– Mi lesz Pécsett a missziójuk?

– Szolgálatunk középpontjába az egyetemisták támogatása, képzése kerül, és a felnőttképzésbe, felnőttoktatásba fogunk fokozatosan bekapcsolódni. Talán ennél is fontosabb, hogy imádkozó közösségként jelen legyünk, nyitott imaestjeinken, zsolozsmáinkon bárkit szívesen látunk.

– Elegendő lesz három nővér a célok eléréséhez, a pécsi szolgálathoz?

– Attól függ, milyen szempontból. Azt szoktam mondani, hogy a nullához képest az egy nem eggyel több, hanem más minőség. Három személy már közösségnek számít, ima-, testvéri és alkotóközösségnek, hiszen mi, Isten teremtményei közösségben tudunk igazán kibontakozni, túllépni önmagunkon.

A feladat, a kihívás viszont nem háromemberes. Nem is csak magunkra számítunk, hiszen közösségünkhöz laikusok, családok, egyedülállók is tartozhatnak. A vágyunk az, hogy közösséget építsünk, és reménykedünk abban, hogy a küldetésünkhöz világiak is csatlakozni fognak. A missziónk abból a minőségből fakad, amelyet mi a testvéri életben és az imádságban megélünk. Mi olyan isteni és testvéri kapcsolatot ajánlunk, amely gyógyító és építő.

Nyilván sok aktivitás is vár ránk, de ennél nagyobb üzenetet hordoz az istenkapcsolatból fakadó minőség, amellyel kilépünk a világba, és amelybe másokat is meghívunk.

– Akik szeretnének csatlakozni, azoknak milyen feltételeknek kell megfelelniük?

– A közösség tagjai felnőtt katolikus személyek lehetnek, akik már jártasak a rendszeres szentségi életben. Nekik először is velünk kell felvenniük a kapcsolatot. Tevékenységeinken viszont minden jóakaratú embernek lehetősége van részt venni. Nyári közösségépítő programjaink is elkezdődtek.

Július 6–10. között a Tábor Hegyi Napokra vártuk a fiatalokat, a már kevésbé fiatalokat és a családosokat. A veszprémi Betánia Napokra, július 29-re, egy hétvégére számítunk rájuk. A pécsi alkalmak ősszel kezdődnek. Október 8-án lesz az első nyilvános imaestünk, amelynek a Rózsaeső címet adtuk.

Borítókép: Versegi Beáta (Fotó: Ambrus Marcsi)