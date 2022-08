Rákot okozó anyagok az esővízben

A kritikákra válaszul vegyipari cégek azt nyilatkozzák, hogy ma már egyre több gyorsabban lebomló anyagot használnak a PFAS helyett. Amerikai aktivisták szerint azonban mindössze arról van szó, hogy az államokban forgalomban lévő nyolcvanezer vegyi anyag jelentős részét nem tesztelték. Az Európai Unió szigorúbb előírásokat alkalmaz, külön felhívja a felhasználók figyelmét a PFAS veszélyeire, ugyanakkor egy másik svéd tanulmány tavaly decemberben kimutatta, hogy még az unió szárazföldje sem maradhat teljesen mentes.

Vegyipari cégek szerint a PFAS anyagokat megfelelően ártalmatlaníthatja az óceán. Azonban bebizonyosodott, hogy rendkívüli ellenállóságuk okán bekerülnek a természetes körforgásba, így eljutnak a szárazföldre, olyannyira, hogy ma már az antarktiszi pingvinektől kezdve az északi-sarkvidéki jegesmedvékig minden élőlényben, így az emberben is megtalálhatók.

A mostani kutatás vezetői azt nyilatkozták, téves azt gondolni, hogy a PFAS anyagok a tenger fenekén maradnak. Mivel rendkívül ellenállóak, folyamatosan cirkulálnak a levegőben, ahová párolgással kerülnek. Innen egyenes út vezet az esőfelhőkbe, hogy aztán a csapadékkal visszajussanak a felszínre.

A legaggasztóbb adatok szerint hiába szüntették be néhány kifejezetten veszélyesnek bizonyult PFAS anyag használatát húsz évvel ezelőtt, azokat a tudósok most is ki tudják mutatni az atmoszférában.

A kutatók azonnali cselekvésre és tiltásokra hívnak fel, ám a szkeptikusok szerint az eredmények hiába aggasztók, a vegyipari cégek lobbiereje túl nagy ahhoz, hogy igazi áttörést lehessen elérni, és még ha sikerülne is, a szennyezés már most is beláthatatlan károkat okozhat.

