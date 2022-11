A cukorbetegség világnapja alkalmából mutatták be az Édes-keserű című zenés színdarabot

Ma Magyarországon több mint 1,1 millió cukorbeteg él, közülük ötezernél is több gyermek.

A felmérések szerint mintegy négyszázmillió ember szenved diabéteszben szerte a világon, civilizációs betegségről van tehát szó, amelynek kiváltója az örökletes és környezeti tényezők együttese. A gyermekeket érintő, egyes típusú cukorbetegség csak inzulinpótlással kezelhető.

Figyelmeztető jel ugyanakkor, hogy a fiatalok körében egyre gyakoribb a kettes típusú diabétesz, amelynek kialakulása visszavezethető az elhízásra és a mozgásszegény életmódra is.

Az egyéni felelősség már csak azért sem elhanyagolható, mert a következmények között számolni lehet a megváltozott munkaképességgel, amely személyes tragédia annak, aki kiesik a munkahelyéről, és nem tudja eltartani a családját. A cukorbetegség gyakoriságát figyelembe véve negatív hatása össztársadalmilag is megmutatkozik.

Jellegzetes tünetek

A betegség korai felismerése igen fontos mindkét típus esetében. A jellegzetes tünetek: fogyás, szájszárazság, fáradékonyság, elhúzódó sebgyógyulás, homályos látás. Amennyiben a családban előfordul a betegség – Magyarországon minden kilencedik-tizedik ember érintett! –, fokozottan figyelni kell a jelekre, illetve érdemes eleve egészséges életmódot folytatni.

A cukorbetegség terhe nehéz, felismerése kezdetben sokkolhatja a beteget és a családot. Tinédzserkorban különösen sok problémát okozhat a fiatal páciensek tagadó, lázadó hozzáállása, gyakran felelőtlen viselkedése.

Ebben az életszakaszban kiemelten fontos az edukáció, a biztonságot nyújtó családi és iskolai környezet, hogy az érintett fiatalok megértsék és el is fogadják állapotukat. A következő nagy próbatétel a párválasztás, a megfelelő hivatás és munkahely kiválasztása, a gyermekvállalás, majd a kor előrehaladtával a szövődmények megjelenése.

– A kamaszkor amúgy is az önállóságról, az egyéni döntésekről szól, ha pedig a kamasz cukorbeteg, akkor úgy merül fel az egyéni felelősség kérdése, hogy páciensként jelentkezik-e kontrollra, elmegy-e a szükséges vizsgálatokra, vagy esetleg elhanyagolja magát. A lázadás megmutatkozhat úgy, hogy nem méri a cukrát, nem akarja az életét ahhoz igazítani, hogy mit ehet vagy mit nem ehet, mennyit sportolhat, és elmehet-e egyáltalán a barátaival kikapcsolódni. Aki szégyelli a rosszulléteit, vagy megijed ­attól, hogy az iskolában, nyílt színen rosszul lehet, az tudatosan magasabbra engedi a vércukor­értékeit, ez azonban hosszú távon rongálja az ereket, és szövődményekhez vezet. A párválasztás idő­szakában a legtöbben hátrányként élik meg az állapotukat, ilyenkor előfordul a tagadás

– sorolja a nehézségeket Károlyi Hortenzia.

– Aki elhagyja az inzulint, az nagyon rossz állapotba kerül, de ha megmentik, és rendezik az állapotát, tapasztalatom szerint átmenetileg megijed – aztán legtöbbször kezdődik minden elölről!

Az Édes-keserű zenés darab egy kamasz lány születésnapján indul tortával, finomságokkal, az ünnepelt élete azonban egy csapásra megváltozik: inzulinos cukorbeteg lesz. Miközben a főhős a tagadáson, kétségbeesésen és lázadáson át eljut az elfogadásig, az egyensúly megtalálásáig, megismerkedünk környezetével, társadalmunk tipikus alakjaival.

Bencze Ilona, Varga Izabella, Bodrogi Gyula és a rendező, Lendvai Zoltán az Édes-keserű című zenés színdarab próbáján. Fotó: Bach Máté

Bodrogi Gyula a kissé bohókás szomszéd bácsit alakítja, aki szerepe szerint kettes típusú, nem inzulinfüggő cukorbeteg. Az édesanyát Varga Izabella játssza, ő a saját életében is megtapasztalta a terhességi cukorbetegséget, amely – bár a várandóssága után elmúlt – előrevetítheti a diabétesz jövőbeni megjelenését. A színésznő ezért úgy él, úgy étkezik és figyel oda az egészségére, hogy megelőzze a betegség kialakulását.

A főszereplő édesapját alakító Kovács Áron énekes viszont egyes típusú cukorbeteg, és mint mondja, kilencéves kora óta azzal a tudattal él, hogy Damoklész kardja lebeg a feje felett.

Biztonsági sáv

– Ha úgy képzeljük el a cukorbetegséget, mint a metrót, akkor nekem a biztonsági sáv az ideális. De ha rálépek, rögtön megszólal a hangosbemondó: „kérjük a biztonsági sávot szabadon hagyni”, nekem viszont ott jó a cukrom – ott vagyok rendben –, nem is lesznek szövődményeim, ha azon a ponton tartom. Csakhogy elég egy billenés, és elgázol a metró. Ha elhagyom a biztonsági sávot, vagyis magasabbra teszem a cukromat, akkor nem fogok beesni az alagútba, de szövődményeim lesznek. Nálam a tünetek 1982-ben jelentkeztek – mondja az énekes –, akkoriban otthoni vércukormérésről még csak álmodni sem lehetett, ezért rá voltam kényszerítve arra, hogy figyeljek a szervezetem jelzéseire. A vércukorszintem ingadozása nagyon hamar kialakította bennem azt a fajta éberséget, amely riadót fúj, ha baj van, jelez, ha hullafáradt vagyok, és felver még álmomból is. Ezzel a belső „hangosbemondóval” élek. Kamaszként is megéreztem, hogy megyek bele a rosszullétbe, de tudtam: van még húsz-harminc percem rá, hogy egyek pár falatot, vagy megigyak egy cukros üdítőt. Ez megnyugtató volt. Engem a szüleim nagyon hamar elengedtek minden­hova, apám azt mondta: mindent lehet csinálni – ésszel. De azért a barátaim is tudták, hogy mit kell tenni, ha baj van.