Reikort Ildikó alternatív zenepedagógiai módszere együttérzésre nevel

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bűvös zene, és ez a zene meglátogatott téged, feletted repkedett, majd egyszer csak belebújt a lábadba, kezedbe, valamelyik testrészedbe. Figyeld meg, hol mozgat meg leginkább, hol férkőzik a bőröd alá

– magyarázza Reikort Ildikó, aki ezekkel a szavakkal igyekszik kialakítani az improvizációra épülő foglalkozásain a zene és a gyerek közti egységet.

A zenepedagógussal a Kalász Alapfokú Művészeti Iskolában (KAMI) az általa kidolgozott és róla elnevezett ReikArt alternatív zenepedagógiai rendszerről és a zeneoktatásról beszélgetek.

A budakalászi Faluház mögötti organikus stílusú iskolaépület építészeti alkotásként is lenyűgöző, a környezete is szép. A termekből muzsikaszó szűrődik ki, valaki szorgalmasan gyakorol, az udvaron teniszlabda pattog ritmikusan. Az otthonosság érzete a tanoda falai között is azonnal magával ragad. Sajnálkozom is amiatt, hogy már nem tanulni jövök ide, mert az felüdülés lenne. Reikort Ildikó tantermében is barátságos légkör fogad. Az érdekes alakú helyiségben nincsenek iskolapadok, a főfalat nem fedi be fekete tábla, inkább derűs dolgozószobára hasonlít, amelyben a tekintélyt parancsoló katedra helyett pianínó áll, a polcokon színes díszítőelemek sorakoznak, a terem különböző pontjain kisebb-nagyobb dobok, furulyák, kották, könyvek és képzőművészeti alkotások teremtenek hangulatot, meg egy puha kanapé, amelyen kényelembe helyezem magam. Ildikó kifejti, hogy a zenetanítás alkalmait igyekeznek úgy alakítani, hogy a diák szabadon szárnyalhasson, jól érezze magát.

Meg is van ennek az eredménye. Öt tanítványa nemrég rangos elismerésben részesült, a Czidra László országos furulyaversenyről harmadik díjjal tértek haza. Pedig a kamarazenekar felkészülése meglehetősen nehéz körülmények között zajlott a Covid-járvány miatt, idézi fel. Kérésemre megszólaltat egy basszusfurulyát, ezen a kellemes, lágy hangú hangszeren játszott az egyik versenyző diákja.

Látva a fiókban tárolt blockflötegyűjteményt meglepődöm az általános iskolából ismert fúvós hangszer formabeli gazdagságán. Megtudom, hogy a tanulónak csak egy F- és egy C-fogású furulyán kell megtanulnia játszania ahhoz, hogy a többit is meg tudja szólaltatni. Ennyi persze nem elég ahhoz, hogy valakiből kiváló muzsikus legyen. Kell még hozzá szorgalom, fantázia, érzékenység, és nem utolsósorban remek bal hüvelykujj, különben bizonyos technikák nehézséget okozhatnak.