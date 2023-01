Az emberi drámát keressük a zenészek sikere mögött

A kivételesen érzékeny hallású karmestert folyamatosan idegen zajok zavarják meg. Ajtócsengő, valami csörgés, ajtókon dörömbölő emberek. Szórakozottan visszajátssza a hangokat, a metronóm ketyeg. A nyolcvanas években a Negativland nevű dadaista zenei csoport feltette a kérdést: van-e menekvés a zaj elől? Mai világunkban, akárcsak Todd Field Tár című filmjének valóságában, a válasz az, hogy nincsen, de legalábbis nem teljesen. No de a taps az vajon zaj?

A csúcsról lehet a legnagyobbat bukni. Jól tudja ezt Lydia Tár is, akit befolyásos és irigyelt művészként ér utol a tetteiért járó jogos büntetés.

A magyarosan hangzó Tár fiktív alak Field ál­életrajzi filmjében, de lehetne akár valódi is: a komolyzene Harvey Weinsteinje, a több mint másfél évtizedes hallgatás után új filmmel előrukkoló rendezőtől pedig igencsak bátor húzás volt a mai társadalmi klímában egy leszbikus nőt szexuális ragadozó antihősként beállítani. Ahogy a Tár anagramma a „rat” (patkány) és az „art” (művészet) szavakra, a zenés dráma olyan kérdéseket tesz fel a nézőnek, vajon hogyan álljon hozzá ahhoz az emberhez, aki hatalmas művész, ám erkölcsileg egy utolsó patkány?

Minden hangjegy a helyén

A Tár ritka filmes csemege: presztízsdíjak várományosa, de egyben igazi művészfilm is. Egyes képsorainak kompozíciói Stanley Kubrickra emlékeztetnek, akinek 1999-es, Tágra zárt szemek című, utolsó filmjében a rendező Field egyébként színészként szerepelt, míg más jelenetek Tarkovszkijra hajaznak. Az amerikai független filmes kifejezetten Cate Blanchett színésznőre írta a zeneszerzőnő figuráját, aki alakításáért már el is nyerte a Velencei Filmfesztivál színészi díját, és nem lenne meglepő, ha ezek után minden mást is besöpörne, ugyanis kottájában minden hangjegy a helyén van. A karmester Mahler V. szimfóniáját készül levezényelni Berlinben, ám éjszakánként rendszeresen felriad, és különböző hangok nyomába ered, őrülete viszont nem vezet sehová.

Tragédiába torkollott életek, hirtelen jött, feldolgozhatatlan mértékű sikerek, hullámhegyek és hullámvölgyek, küzdelem a droggal és az alkohollal, magánéleti drámákkal és szívfájdalommal. Ha a csúcsról lehet a legnagyobbat bukni, hát ki más lenne úgy igazán a csúcson, mint azok az ünnepelt, gigastadionokat és fesztiváli nagyszínpadokat megtöltő zenészek, pop- és rocksztárok, akiknek minden mozdulatát önkívületben sikító rajongók követik?

Az utóbbi években egyre több zenei életrajzi mozi, zenészek pályáját és küzdelmeit bemutató dokumentumfilm készül, sőt, még a korábban kikopni látszó musicalek is reneszánszukat élik.

A legjobb életrajzi alkotások közül kiemelkedik Milos Forman 1984-es Amadeusa. 1781-ben járunk, amikor Wolfgang Amadeus Mozart II. József udvarába érkezik, ennek pedig Antonio Salieri, az udvari zeneszerző nem igazán örül, ugyanis az isteni tehetség, amire mindig is vágyakozott, egy alpári mókamesternek adatott meg. A középszerű Salierit elvakítja a féltékenység, és elhatározza, hogy tönkreteszi Mozartot, kerül, amibe kerül. A cseh rendezőzseni a XVIII. század ünnepelt „sztárjainak” hadakozását a Tárhoz hasonlóan nemcsak a komolyzene rajongói számára volt képes izgalmas drámává alakítani, de egyetemes, a történettől elemel­kedő mondanivalót is csempészett művészetébe. Szintén a nyolcvanas évekhez köthető a Doors, amely elementáris erővel mutatta be a valóság küszöbének átlépését: a kultikus zenekar eksztatikus, botrányos színpadi fellépéseit, a drogok hatására a tudat határainak elmosódását, és meggyőző portrét rajzolt a zenekar költő-énekeséről.