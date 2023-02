A magyar rabszolga, aki megalapította a török könyvnyomtatást

„A kéziratos példányok legalább 300 kurusba kerülnek. A mi nyomtatott példányaink nem kerülhetnek 30-40 kurusnál többe. Szolid árat szeretnénk, hogy a medreszék (muzulmán vallási iskolák – D. E. K.) diákjai is meg tudják venni” – mutat rá a regényben Ibrahim Müteferrika, aki végül jó barátját kéri meg, fordítsa le a Koránt török nyelvre, majd az éj leple alatt munkálkodva elkészült az arab betűkkel írt török nyelvű szent könyv több példányával – kivívva ezzel sokak haragját. A nyomdája mögötti raktárat ugyanis felgyújtották, és mindössze három Korán-példány menekült meg a tűzből.

Ibrahim Müteferrika a történelemkönyvekben

A magyar származású nyomdász 1745 környékén hunyt el Konstantinápolyban, hetvenéves kora körül, halála után nyomdáját fia vitte tovább, de a cégnek már nem volt olyan nagy jelentősége. Ibrahim Müteferrika azonban bejegyezte nevét a török történelemkönyvekbe:

bár Magyarországon nem túl ismert a neve, Tasnádi Edit elmondja, Isztambulban két szobrot is állítottak tiszteletére, sírját a Galata-toronytól nem messze lévő múzeum kertjébe helyezték át, a létesítmény korábban derviskolostorként működött.

Törökországban egyébként a magyar irodalom is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A műfordító két könyvpéldányt mutat be beszélgetésünk során, mindkettőt Dursun Ayan török íróval közösen állították össze: 2017-ben jelent meg az Arany Jánosról készült kötet, amelyben a költő munkássága mellett életrajzával és művei hátterével is megismerkedhet az olvasó; a tavaly novemberben megjelent könyv pedig már Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója alkalmából született meg, segítségével a törökök is olvashatnak a magyar költészet egyik legismertebb alakjáról.

Borítókép: Ibrahim Müteferrika, a török könyvnyomtatás magyar származású megalapítójának sírja Isztambulban, az egykori derviskolostor kertjében. (Fotó: Wikipédia)