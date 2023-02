A pártoskodás csapdája

Ezeket az órákat korábban a legkedvesebbeknek tartotta. „De most nem ízlett az étel, mert melléje bálványom (vagyis Frigyes király – K. I.) leggyalázatosabb ócsárlását kellett nyelnem. Itt más szelek fújdogáltak, más hang uralkodott, mint otthon. Nagyszüleim iránt érzett szeretetem, sőt tiszteletem is megcsappant” – jegyzi meg visszaemlékezésében, hozzáfűzve: „Hogy vannak a világon pártok, sőt magam is egy párthoz tartozom: erről nem volt fogalmam. Annyival is inkább hittem igazamban, s tekintettem meggyőződésemet helyesebbnek, mert hisz mi – párthíveinkkel egyetértve – elismertük Mária Terézia szépségét, s más jó tulajdonságát, s Ferenc császárnak sem hánytorgattuk fel különösebben drágakő- meg pénz­imádatát…”

Goethe mindezen tapasztalatok birtokában felnőttként hosszú időn át megvetette a „publikumot”, gyanakvóan kezelte a közvéleményt. Vagyis: „a gyermeknek kínos, sőt ártalmas volt az elfogultság, igazságtalanság első felismerése, mert rászoktatta, hogy eltávolodjék olyanoktól, kiket addig becsült és szeretett. Az egymást követő haditettek és események nem engedték megnyugodni, lecsillapulni a pártos kedélyeket. Ingerültséggel vegyes örömet szerzett, hogy a képzelt bajokat, vélt ellentéteket újra meg újra felszítsuk, elmélyítsük…”

Míg a franciák 1759-ben meg nem szállták Frankfurtot – tegyük hozzá. Ez a háborús változás elgondolkodtathatta, megbékélésre, egymás megértésére késztethette a pártokra szakadt polgárokat… Függetlenül attól, hogy a valóságos békekötésre még évekig várni kellett.

Borítókép: Johann Wolfgang von Goethe (Fotó: AFP/Collection Roger-Viollet)