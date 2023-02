Új életre kel: megjelent Kabdebó Lóránt posztumusz kötete

a tervezett, újabb beszélgetésre másik időben kerülhet sor, bár Kabdebó Lóránt földi életében is szabadon mozgott az időben: szeretett anekdotázni, tudott is, élénk előadásmódjával megidézte szellemi körét, elhunyt barátait. Itt ült Barcsay Jenő, nézz csak körül – invitált be a szobába, mintha magától értetődő lenne, hogy itt vannak körülöttünk az alkotók. Ahogy ott is voltak.