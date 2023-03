Háromszor többen tanulnak a deszki szerb iskolában ma, mint néhány évtizede

A felújítás alatt álló deszki ortodox templom udvarán, a régi temető helyén beszélgetek Brczán Krisztiforral, az idén hetvenöt éves Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület és a deszki szerb önkormányzat elnökével. Alattunk kétszáz évesnél is régebbi csontok porladnak. A közösségi emlékezeten kívül azonban még egy betű sem maradt az első telepesek után, hiszen Deszk régi szerb okmányait abban a templomban őrizték, amely az 1848–49-es forradalmi események során leégett. A deszki szerbek mégis tele vannak tervekkel. Lelkészük, Szvetomir Militity Bartók Béla szülővárosából, Nagyszentmiklósról jár misézni és hittanórát tartani Deszkre, világosít fel az elnök, látva, hogy nézegetem a román rendszámú autót a kapu előtt.

Brczán Krisztifor, a deszki szerb közösség „lelke” nagyon fontosnak tartja a tudásátadást. Fotó: Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület

A templom gyűjtőhely, megtartott bennünket. A hit és a nyelv az, amelyre építkezhetünk

– mondja, és felidézi, hogy a szerbeket az ezerhatszázas évek közepén telepítették be a környékre, a határvédelemben vettek részt. Deszken, Magyarcsanádon, Újszentivánon és Szőregen rendezkedtek be, Szegeden is, de ott inkább kereskedők éltek. A férfiak Kikindáig nősültek, így a deszkiek rokoni kapcsolatai egész Észak-Bánátot behálózzák.

A deszki szerbek hagyománytisztelete

– Volt egy nagyon öreg, görbe törzsű cigánymeggyfánk. Ha az a bizonyos régi, piros vájdling púposra meg volt szedve, onnantól kezdve szabad volt a préda, de addig nem lehetett enni a gyümölcsből. Minden szem meggynek megvolt a rendeltetése, ha valamiből nem termett elég, fogta magát a nagyanyám, bement a piacra, és elcserélte – emlékezik Brczán Krisztifor.

A nagymama észrevétlenül tanított. Végtelen türelemmel, odaadással, teljes nyitottsággal. Az unokák úgy nőttek fel mellette, hogy az életről mindent megtanultak, de anélkül, hogy erre kényszerítve lettek volna.

A nagyi bevonta őket a munkába, ők pedig szótlanul követték. Tudott úgy főzni egy teljes hónapig, hogy nem ismételt.

– Alsó tagozatosként én már menüt főztem. Apám kertész volt, paprikát, paradicsomot, uborkát termesztett 27 fóliasátorban. Ebből a munkából mi, gyerekek is kivettük a részünket. Önellátók voltunk. Én 2019 decembere óta nem vettem húst, hiszen mindent megtermelünk magunknak – meséli a deszki szerbek közösségi vezetője.

Az önellátásra is megtanítják a szerb fiatalokat Deszken. Fotó: Szent Száva Kulturális és Hitételi Központ / Handcraft-projekt

Most még van, aki elmondhatja a fiataloknak, hogyan működik a mezőgazdaság a magvetéstől a betakarításig. A parasztcsaládban számos mesterséget ismertek, ez a tudás ma és a jövőben is jól jönne bárkinek.

A nyári kézművestáborukat eszerint szervezik, indiántábor lesz. Azért indián, mert ha így nevezik, sokkal vonzóbb a gyerekek számára, mint ha azt mondanák, hogy a szerb hétköznapokat fogják feldolgozni, pontosítja Brczán Krisztifor.