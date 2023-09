Nógrádi György: Az ENSZ szerint a világ

Szintén a térséget érintette a megosztott Ciprus kérdése. A sziget mintegy kétharmada az Európai Unió tagja, fizetőeszköze az euró. Törökország ellenőrzése alatt a törökök lakta egyharmad áll. Recep Tayyip Erdogan török államfő felszólalásában hangsúlyozta, hogy a ciprusi kérdés Észak-Ciprus függetlenségének elismerésével oldható meg, amit eddig csak Törökország tett meg. Legközelebb december 7-én lesz török-görög találkozó a helyzet megvitatására.

Fekete-Afrika kapcsán is komoly viták voltak.

Niger, ahol puccsal eltávolították a korábbi franciabarát államfőt, komoly támogatást (katonait is) kapott két szomszédos államtól. A térség nagy része elítélte a hatalomátvételt, de például Algéria nem hajlandó sem katonai beavatkozásra, sem a francia csapatok átengedésére a légterén. Emellett Líbiában továbbra is polgárháború zajlik, és van esély a harcok Csádra való átterjedésére is, amely új helyzetet teremtene. A Száhel-övezet a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem egyik központja. Így ha a térségben nem lesznek stabil kormányok, akkor feltartóztatatlanul megindul a migráció, amelynek fő iránya csakis Európa lehet.