Gigantikus üzlet a szinglik napja

Harminc évvel ezelőtt a nankingi egyetem egyik kollégiumi szobájában négy egyedülálló fiatal megállapodást kötött: elegük van a szerelmesek ünnepléséből, ideje lenne a szingliket is elismerni. Kiválasztották a naptárban november 11-ét, mondván az egyesek a magányosságot jelentik, és egyfajta anti-Valentin-napként ünnepelni kezdték. Az eleinte nőtlenek napjaként ismert eseményen az egyedülállók magukat lepték meg valami aprósággal. Az ötlet rendkívül népszerű lett az egyetemen, majd más kínai felsőoktatási intézményekben is. A kereskedelem hamarosan ráébredt, hogy a nők a fogékonyabb közönség, így az eseményt átnevezték szinglik napjára, és elkezdődött a csokoládétól a háztartási cikkekig a minden termékre kiterjedő leárazás, amelyben végzettségre tekintet nélkül bárki részesülhet. A történet iróniája, hogy a korábban az egyedüllétet ünneplő nap mára Kína legkedveltebb házasságkötési időszakává lépett elő, hiszen a dátum szimbóluma szerint a két egyes egy pár, a két pár pedig már társaság.

Kína egyik legnagyobb online vásárlási platformja élőben követi a szinglik napja költéseit. KFotó: Kevin Frayer

A szinglik napja nem hivatalos ünnep Kínában, de az összes nagy áruház és online bevásárló platform megtartja. A világ legnagyobb online piacterét működtető Alibaba 2017-ben rekordot állított fel 1,48 milliárd tranzakció lebonyolításával 24 óra alatt. Ma felmérések szerint a szinglik napja a black friday és cyber monday együttes bevételének négyszeresét termeli, de akkor is vezet, ha a profithoz hozzáadjuk az Amazon prime day vásárlási mennyiségét. Ez nemcsak a leárazásoknak köszönhető, hanem az éttermeknek, bároknak és más találkozóhelyeknek, amelyek ismerkedési és vásárlási estekkel csatlakoznak az országos fesztiválhoz. Volt már sztárfellépő Nicole Kidman, Taylor Swift és David Beckham is.

Az agresszív üzletpolitika nagyobb leárazásokhoz vezet

Az idén először kapott némi negatív visszhangot az esemény. Több cég is panaszkodott, hogy az Alibaba a szokásosnál nagyobb kedvezmények adására kényszeríti őket, mert így akarják növelni az összbevételt. A promóció szerint nyolcvanmillió termék kapható az év legalacsonyabb árán a szinglik napja környékén. Az első leárazások október 24-én kezdődtek, majd november 1. és 3. között a második hullám és november 11. a 24 órás akciózás ideje. Josh Gardner, a Kungfu Data adatelemző cég szerint az Alibaba számos ügyfelüket figyelmeztette, hogy az internet legalacsonyabb árait szeretné elérni, így ha egy termékből olcsóbb verziót talál, törli az adott cég ajánlatát.

Kérdés, hogy az agresszív üzletpolitika mennyire lesz kifizetőtő. Tény, hogy az elmúlt években felpörgött az online vásárlási piac, egyrészt a Covid okán, másrészt az angolszász világban az embereknek egyre inkább elegük lett a black friday őrületéből, ami nem egyszer tettlegességig fajult. Hasonló jelenetek Európában nem fordulnak elő, már csak azért sem, mert a tengerentúl akár hetven-nyolcvan százalékos leértékelésből nálunk legfeljebb húsz százalék szokott maradni. A Szinglik napja Kínán kívül Délkelet-Ázsia más országaiban népszerű, de már a briteknél is megjelent (annak ellenére, hogy az Egyesült Királyságban hivatalosan márciusban ünneplik az egyedülállókat). Németországban és Svédországban főleg elektronikai áruházak csatlakoznak az akciózáshoz, máshol a Szinglik napját beépítik a black friday-ból kinőtt black november leárazásai közé.

A szinglik napja Magyarországon

Magyarországra csak most kezd beszivárogni a november 11-hez kötődő vásárlás. Szakértők megkérdőjelezik, mennyire tud majd gyökeret verni, hiszen számos áruház reklámozza a black fridayból, illetve az utána következő hétfői cyber mondayból eredő akcióit, illetve szintén novemberhez köthetők az egyéb kuponnapok is. Ugyanakkor a Kínából való vásárlás sokszor filléres összege miatt az elmúlt bő tíz évben itthon is számos követőre talált. Eleinte csak a kalandvágyók rendeltek főként hamisítványokat, lassan azonban a hazai vásárlók rájöttek, hogy az Aliexpressen, a Gearbeasten és a hasonló megbízható kínai oldalakon nemcsak gagyit lehet venni, hanem a neves gyártók termékeit mindenféle marketing és kereskedői költség nélkül, a hazai árak töredékéért. A korábbi uniós szabályozás engedte a vám és áfa nélküli vásárlást 22 euró alatt, így egész üzletág szerveződött arra, hogy a postai címkékre automatikusan a valós érték töredékét nyomtassák. A 2021-es szabályváltozás megszüntette a kiskaput, de sokaknak még így megéri a kínai rendelés. Ha pedig a cég időközben felépítette európai raktárát, pláne egyszerű a vásárlás.

Az Amazon éppen ezt a folyamatot látva építette fel legnagyobb raktározó kapacitását világszerte. Ugyanakkor az amerikai piactéren vásárolni drágább, mint kínai versenytársainál. Az akciózási napja, az Amazon prime day nem véletlenül esett sokáig nyárra, mivel akkor nincs más hasonló esemény. A cég októberi leárazással is próbálkozott, de a bevételek a nyári időpontot igazolják. Ilyenkor különösen a saját márkás termékek szerezhetők be kedvezményesen, jobb áron, mint a black friday és a cyber monday idején.

A leárazások minden kétség ellenére előbb-utóbb beépülnek a köztudatba az egész világon Ross Steinman, a Windener Egyetem fogyasztáspszichológusa szerint. Így a szinglik napja is lassan, de biztosan válik a „fogyasztási ünnepnapok panteonjának” részévé.

Borítókép: Élőben streamelt vásárlás a szinglik napján Kínában. (Fotó: Getty Images)