Olcsóbbak lettek a webáruházak

Az online kereskedelemben értékesített legkeresettebb termékek minden főbb kategóriájában a hivatalos fogyasztói árindex alatti árváltozás zajlott le az elmúlt 12 hónap során, nem egy termékkategóriában árcsökkenés is bekövetkezett tavaly szeptember óta – állapította meg az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál, ami több mint 3000 terméket vizsgált.

A napi fogyasztási cikkek körében tapasztalt 9,3 százalékos átlagos éves áremelkedés közel áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által szeptemberre kimutatott 12,2 százalékos inflációhoz. Az egészség- és szépségápolási cikkek átlagos drágulása 6,9 százalékos volt.

A háztartási gépek esetében ugyanakkor már csupán 0,6 százalékos volt az árak átlagos növekedése, miközben a sportfelszerelések ára 5,3 százalékkal, a szórakoztató elektronikai eszközök pedig átlagosan csaknem 14 százalékkal kerültek kevesebbe, mint egy éve.

A napi fogyasztási cikkek körében az online webáruházakban az alapvető élelmiszerek drágultak leginkább (17 százalék), míg az egészség- és szépségápolási kategóriában az étrendkiegészítők (17 százalék) ára emelkedett legjobban. A háztartási gépek közül a konyhagépek körében volt drágulás (3-5 százalék között), ugyanakkor a mobilklímák ára közel 8 százalékot esett. A sportfelszerelések körében szinte egységesen enyhe árcsökkenés volt tapasztalható, kivételt a kerékpárok és rollerek képeznek, de ezek átlagára sem nőtt néhány százaléknál nagyobb mértékben. A szórakoztató elektronika kategóriában az okosórák 13 százalékkal, a mobiltelefonok 16 százalékkal, míg a televíziók 19 százalékkal kerültek kevesebbe, mint egy évvel korábban.

A műszaki cikkek esetében figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy egy adott modell ára folyamatosan csökken, ahogyan megjelennek az újabb és újabb gyártók termékei az adott kategóriában. Az infláció miatt csökkent a bérek reálértéke, emiatt erősödött az a tendencia, hogy a vásárlók nem a legkorszerűbb, hanem az egy-két évvel korábban megjelent, olcsóbb termékeket vásárolták – így vizsgált 3000 termékből álló kosárba lényegében sok kifutó modell került, a kereskedők ebből képeztek árukészletet. Más kérdés, hogy a nyáron a forint is megerősödött az euróhoz képest, így a néhány hónnappal ezelőtt felhalmozott készletek bekerülési értéke már kevesebb volt, mint az idén tavaszi, vagy téli. Magyarán a kereskedők nem a saját árrésüket „adják oda” a vásárlónak a versenyt erősítve.

Az egyes kategóriákban észlelhető árcsökkenést az is okozza, hogy tavaly év közepén, a felpörgő infláció időszakában az online kereskedők is intenzíven emelték az áraikat, nem egyszer az indokoltnál is nagyobb mértékben

– magyarázta Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.hu vezetője. – Eleinte volt is terük erre, hiszen az általános pénzromlást érzékelve a drágulást a vásárlók ezen a területen is tudomásul vették – mondta a szakértő.

A kereslet azonban hamarosan visszaesett, amire a kereskedők a verseny miatt megoldásokat kerestek, például a piacon fellelhető olcsóbb, gyengébb műszaki tartalmú termékek belistázásával. Ezzel is elérhető egy webáruház fokozatos árcsökkentése. Ugyanakkor az olcsóbbat.hu szerint annyira visszaesett az e-kereskedelemben a forgalom, hogy néhány esetben tapasztaltak árrés csökkenést is.

Az egyedi akciók már tavaly év végén is jóval visszafogottabb mértékűek voltak, mint a megelőző években. A kisebb mozgástér miatt az online áruházak várhatóan idén is kevesebb és kisebb mértékű leárazásokkal élnek majd, mint korábban. A pandémia előtti és alatti úgynevezett proaktivitás már a múlté, nincs annyi vásárló, amely képes lenne annyi vásárlási aktivitást felmutatni, amiért megérné a webboltoknak túlzott akciót hirdetni. Ez elviheti a profitot. Mindez azt is eredményezheti, hogy az online webáruházak körében oly népszerű Black Friday, illetve a karácsonyt megelőző hetek időszakaiban is a korábbinál szolidabb akciózásra lehet majd számítani a kereskedők részéről.

