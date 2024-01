Aki ezt a tengeri szorost uralja, annak nincs szüksége nukleáris fegyverre

Ha a Vörös-tengeren nem biztonságos a hajózás, akkor a kereskedők két megoldást választhatnak. Vagy kerülőúttal próbálkoznak, vagy megkockáztatják az átkelést, de sokkal magasabb biztosítási díjak mellett. Az eredmény mindenképpen egy dolgot jelent: jóval magasabb költségeket. Ezek miatt a konténerek szállításának díja máris ötszörösére emelkedett, és akkor még nem esett szó egyéb árfelhajtó hatásokról, vagy hogy a friss termékek – például gyümölcsök – megromolhatnak. Szemléletes példa, hogy januárban rövid időre leállásra kényszerült az esztergomi Suzuki-gyár, mert a Japánból útnak indult alkatrészek a vörös-tengeri válság miatt nem érkeztek meg időben.

A palesztinokat támogató jemeni síita húszi felkelõk az amerikai fegyveres erõk húszi katonai célpontok ellen végrehajtott légicsapásai ellen tiltakoznak Szanaában 2024. január 29-én. Fotó: Osamah Abdulrahman

Szandálos lázadók vagy ütképes hadsereg?

De egyáltalán kik azok a húszik, és miért jó ez nekik? „Szandálos lázadók” vagy egy ütőképes milícia fenyegeti lebénulással a teljes világkereskedelmet? A kérdések megválaszolására Novák Attila történészt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát, a Goldziher Intézet munkatársát kértük meg. – A jemeni húszik – akik magukat Ansar Allahnak, azaz Isten Védelmezőinek is nevezik – az 1990-es évek óta konfliktusban állnak a szerintük szunnita és szalafista befolyást képviselő központi hatalommal. A harc, mint ahogyan előrenyomulásuk is: folyamatos. Bár megjelenésük nem modern fegyveres alakulatra utal – képesek voltak arra, hogy Jemen egy részét elfoglalják, benne a fontos tengerparti övezetet és Sanaát, a fővárost. A húszik által kontrollált területen állami vonásokat is tapasztalhatunk. Arra is alkalmasnak mutatkoztak, hogy ellenálljanak a nemzetközi beavatkozásnak, megvédjék kivívott pozíciójukat – mutatta be a Jemen jelentős területeit uraló lázadókat a szakember. Erejüket szemléltetve rámutatott: a 2015-ös szaúdi intervenció után 2017-ben a rijádi repülőteret is meg tudták támadni ballisztikus rakétával, emellett más fegyvereik is vannak, cirkálórakétákkal és drónokkal is rendelkeznek.

A húsziknak most nyílt lehetőségük arra, hogy bebizonyítsák, a globális folyamatokba beavatkozni képes, komolyan vehető csoportosulásról van szó.

Más Öböl-államot is támadtak, például a jemeni polgárháborúban a szunnita oldalon bevonódott Egyesült Arab Emirátust, ezért jelenlétük, hatalmuk a szunnita országokat is nyugtalanítja. Ez egyébként egy oldalra sodorta ezeket az államokat Izraellel – vázolta az erőviszonyokat.

Tényleg Izrael áll a célkeresztben, mikor civil nemzetközi hajókat lőnek? Novák Attila rámutatott, a húszik ideológiájában már a kezdetektől, az 1990-es évektől kezdve erős Amerika- és Izrael-ellenesség volt tapasztalható, amely azért is bizarr, mert a zsidó államban jelentős számú, nagyon eredeti, a származási területre jellemző kulturális elemeket felmutató jemeni eredetű zsidó közösség él.

– A húszik célja az, hogy megzavarják az Egyesült Államok dominálta világrendet azzal, hogy akadályozzák a nemzetközi kereskedelem szokásos csatornáit.

Ezt sikerült is nekik, sok hajó inkább megkerüli Afrikát, mintsem hogy a lázadókkal nézzen szemben a csatorna bejáratánál, a Báb al-Mandeb szorosban vagy már beljebb, a csatorna területén. A támadások nemcsak Izraelnek ártanak – ami kimondott célja a húsziknak –, de például az egyiptomi gazdaságot is rendkívül negatívan érintik – magyarázta. – Természetesen az is a céljuk, hogy a saját népszerűségüket növeljék a jemeni lakosság és általában az arabok körében, illetve világpolitikai tényezőként vonuljanak be a történelembe – tette hozzá.