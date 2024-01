Szőcs László: Trumpé a pálya

Az idén 78 éves Trump sem fiatal éppen, ő is túllépte már az amerikai férfiak születéskor várható élettartamát, de ellenfelei sem az egészségi állapotával támadják. Persze mindkét elnökesélyes a legkiválóbb orvosi ellátásban részesül, és más életminőséget élvezhet, mint több mint száz évvel ezelőtt mondjuk Teddy Roosevelt, aki 42 esztendősen hiába lett a mindenkori legfiatalabb elnök, számos, ma már jobban gyógyítható kór és szövődmény, többek között dzsungelbetegség kínozta, és nem is érte meg az öregkort. Akárhogy is, ha Biden vagy Trump visszalépésre kényszerül, az a másikuk számára új ellenfelet is jelent, teljesen megváltoztatva az egész kampány dinamikáját.