Helliwell pokoli terve

Amikor a CIA 1947-ben létrejött központi, tehát ellenőrzött költségvetéssel, az illegális, titkos akciók finanszírozását továbbra is meg kellett oldani, és ehhez megint csak a heroinból származó pénzt használták fel. Az üzlet beindult és Helliwell megalapította a CIA egyik első fedőcégét, a Sea Supply szállítási vállalatot, hogy fegyvereket juttasson el a kommunistaellenes kínaiaknak Burmába és Thaiföldre. A kínaiak gyártotta heroint a Sea Supply kezdetben öszvéreken szállította le a hegyekből, majd Helliwell azt is elérte, hogy a térségben állomásozó amerikai szállítógépekből megalakítsák a Civil Air Transportot (CAT), a későbbi Air Americát, ami fegyvert és ellátmányt szállított a kínai kommunisták ellen harcoló haduraknak, visszafelé pedig drogot hoztak. Amikor Mao Ce-tung hatalomra jutott, a CAT teljesen a CIA ellenőrzése alá került, és egy olyan infrastruktúrát szereztek, amivel a következő negyedszázadban is folytathatták a titkos hadműveleteket. A Kínából kiszorult Kuomintang-csapatok Burmában és Tajvanon találtak menedékre.

A kínai antikommunista hadurakból egyben drogbárók váltak, mert a kábítószer termelése és kereskedelme egyre fontosabb szerepet töltött be a térségben tevékenykedő hírszerzés számára. Mivel Kína elesett, 1950-től a fő hangsúly áthelyeződött a kommunizmus terjedésének (dominóelmélet) megállítására olyan országokban, mint Burma, Thaiföld, Vietnám és Laosz. Laoszban a hmong bennszülöttekből egész hadsereget szerveztek Vang Pao tábornok vezetésével, akik a laoszi kommunisták és a Vietkong ellen harcoltak. Végső soron a CIA nem hivatalos, „önfenntartó” hadseregei voltak ezek. A drogbárók által irányított magánhadseregek szoros üzleti kapcsolatban álltak a burmai és thaiföldi rendőrséggel az ópium termesztése és nemzetközi kereskedelme érdekében. Ennek eredményeként a burmai Shan-fennsík egy viszonylag csekély máktermő területből a világ legnagyobb ópiumtermelő régiójává nőtt ki. A terület hamar túlterjeszkedett a Burma–Thaiföld–Laosz hármas határon, és később arany háromszögnek hívták, ahol az ópiumtermelés az évi negyven tonnáról az 1990-es évekre háromezer tonnára nőtt.

Helliwell a CIA titkos műveleteinek pénzügyi támogatója, „kifizetőmestere” is volt.

1960-ban áthelyezték Floridába, itt megalapította a Castle Bankot, ahol a drogból és a maffiától származó pénzeket mostak tisztára, hogy üzleti fedezetet nyújtsanak a CIA kubai műveleteihez, köztük a Disznó-öbölben történt partra szálláshoz. Eközben a Távol-Keleten a feketepénzek mozgatására kiépült hálózata csak még kiterjedtebb lett.

Az Amerikába szállított heroin útvonalának csomópontja az 1950-es években (Indokínából és Törökországból indulva) Marseille lett, mivel kiderült, hogy a szicíliai maffia nem tudja feltűnés nélkül működtetni a heroint feldolgozó laboratóriumokat. A marseille-i bűnözők tehát szövetséget kötöttek a CIA-val, a drog a karibi térségen keresztül Kanadába, Mexikóba és New Yorkba érkezett. Marseille-t a korzikai bűnbandák, klánok uralták, és mivel a város a kommunisták fellegvárának számított, nemcsak a francia hatóságok, de a német Gestapo is felhasználta a korzikaiakat a kommunisták elleni kémkedésre. Aztán készségesen kiszolgálták a szövetségeseket, amiért az egyik maffiafőnököt, Barthélémy Guérinit becsületrenddel tüntették ki. Amikor pedig 1947-ben és 1950-ben a dokkmunkások sztrájkba léptek, a CIA fizetett a korzikai klánoknak, hogy azt letörjék. Erre azért is volt szükség, mert a franciák indokínai háborúját támogató amerikai katonai szállítmányok is késedelmet szenvedtek. Mint a téma kiváló szakértője, Alfred W. McCoy professzor írta könyvében: ,,E szövetségek közül az utolsó bizonyult a legjelentősebbnek, mivel elég erős helyzetbe hozta a korzikaiakat ahhoz, hogy Marseille-t a nyugati világ háború utáni heroinfővárosává tegyék, és megerősítsenek egy hosszú távú együttműködést a maffia terjesztőivel.” Ez volt az a bizonyos „francia kapcsolat”, ami mintegy húsz évig állt fenn, utána viszont átrendeződött a nemzetközi drogkereskedelem.