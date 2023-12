Homoszexuális neonácik ölhették meg Kennedy elnököt

Garrison ebbe a kiépült globális szuperállamba, más néven mélyállamba ütközött bele, ami egy olyan organizmus, amely elkötelezett amellett, hogy megőrizze hatalmas erejét az igazsággal, a történelemmel szemben. A szuperállam technikusai, figyelmen kívül hagyva az erkölcsöt és a történelem tanulságait, megvédik a szuperállamot minden szükséges megtévesztéssel vagy pusztítással. Ennek az organizmusnak lényeges elemét képezi a titkosrendőrség szerte a világban és az országon belül. Mindez a nemzetbiztonság nevében történik, de a nemzetbiztonság nevében követi el a hadviselő állam a legszörnyűbb emberiségellenes bűneit is. „Hazánk új hatalmi struktúrája már nem az volt, amilyennek az alkotmányban elképzelték.” Mindez Garrison szerint azért történt, mert Amerika hatalmi súlypontja már régen a hadviselési érdekek irányítása alá került, és a szabad társadalom minden jele, amely még mindig látható volt, füzérek, talmi díszek voltak csupán, hogy megtartsák a lakosság bizalmát. Tanulságos szavak, mindmáig azok.

Kevin Costner a JFK-ban Fotó: AFP

Garrison harmadik könyve a Kennedy-gyilkosságról, az On the Trail of Assassins (Bérgyilkosok nyomában) 1988-ban bestseller lett. Annak is köszönhette a figyelmet, hogy ebből készült el Oliver Stone JFK című, nagy hatású filmje, amely, mondhatni, újranyitotta a Kennedy-merénylet aktáit. Garrison maga is játszott a filmben, Earl Warren főbírót alakította. A JFK-t olyan társadalmi felháborodás követte, hogy a kongresszus egy évvel később kénytelen volt törvénybe foglalni, hogy a merénylet aktáit nyilvánosságra kell hozni. Garrison ebben az évben halt meg. Nagyjából hatmillió adatot és dokumentumot nyilvánossá is tettek, de még mindig nem az összeset. Erre 2029-ig kell várni, mert a fennmaradt iratok továbbra is államtitkot képeznek.

