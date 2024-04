Gyógyító titkokat rejt a magyar föld, hazánk csodájára jár az egész világ

Magyarország gyógyvizek tekintetében nagyhatalomnak számít, már a római korban virágzott Pannóniában a fürdőkultúra. Az írásos emlékek tanúsága szerint a honfoglalást követően az Árpád-korban is több helyen működtek fürdők. A középkor második felében a pestisjárványok miatt Európa-szerte hanyatlani kezdett a termálvizek népszerűsége, ám Magyarországon a török hódoltságnak köszönhetően ismét kedveltek lettek, a dualizmus pedig olyan lendületet adott a gyógyvízkultúrának, amiből az ország ma is profitál.

A Széchenyi Gyógyfürdő hazánk egyik legnépszerűbb célpontja a külföldi turistáknak (Fotó: MTI)

Gyógyfürdők a népszerűség csúcsán

Budapest az egyetlen gyógyfürdőkkel rendelkező főváros a világon, erre a sajátosságára már a harmincas években jelentős turizmus épült. 1930-ban kapott fürdőváros címet, 1937-ben pedig a Gellért Fürdő szecessziós épületeiben alakult meg a Nemzetközi Fürdőszövetség.

Ma Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után Magyarország a világ ötödik termálvíz-nagyhatalma.

A Parkdean Resorts listája alapján a Széchenyi és a Gellért a világ tíz legnépszerűbb fürdője közé tartozik. Tavaly a Széchenyi 1,3 millió vendéget vonzott, több mint háromszor annyit, mint a második helyezett Gellért (381 ezres vendég). A Mirror gyűjtése szerint a Hévízi Tófürdő és a Széchenyi Gyógyfürdő Európa hét legjobbjai között szerepel, előbbi a világ legnagyobb úszható termáltava, utóbbi Európa legnagyobb és a világ harmadik legnagyobb gyógyfürdője.

A turistákat egyre jobban vonzzák a félreesőbb vidéki források is. Ezek gyakran egészen kicsi, négyezer fő alatti lélekszámú településeken találhatók, ami azért érdekes, mivel a fürdők adta munkahelyek a letelepedési folyamatokat is befolyásolják: egyre többen választják otthonukul ezeket a helyeket.

A Belügyminisztérium tavalyi adatai alapján az országban a nyugati határ, a Balaton környéke és Budapest vonzáskörzete mellett a gyógyfürdővel rendelkező települések, mint Egerszalók, Zalakaros vagy Bükkszék könyvelhettek el növekvő lakosságszámot.

Gyógyfürdő, gyógyvíz vagy gyógyhely?

Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években egyre több fürdő fordult az illetékes kormányhivatalhoz a gyógyfürdő minősítés érdekében. A különféle fogalmak között könnyű elveszni, a gyógyvíz ugyanis nem azonos a gyógyfürdővel vagy a gyógyhellyel.

A termálvíz nem jelent automatikusan gyógyhatást, és ha egy fürdő forrásának gyógyvíz minősítése van, az önmagában még nem elegendő a szigorúbb követelményeket igénylő gyógyfürdő titulus megszerzéséhez, amely például a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó részleg működtetését is magába foglalja.

A gyógyhely minősítés megszerzése még körülményesebb, ez nem kötődik feltétlenül gyógyvízhez (a klimatikus viszonyok alapján is megkapható, mint például Lillafüred vagy a Kékestető esetén).

Évente rendszerint egy-két intézmény szerzi csak meg a gyógyfürdő minősítést. Így 2022-ben a Marcali Városi Gyógyfürdő és a balatonfüredi Annagora Aquapark, 2023-ban a tótkomlósi Rózsa Gyógyfürdő, 2024-ben pedig a Kisteleki Gyógyfürdő és a bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő (Bükkszékfürdő) lehettek a szerencsések.

Magyarország legújabb gyógyfürdői

A kisteleki fürdő gyógyhatása régóta ismert, már 2007-ben gyógyvízzé nyilvánították, amit komoly tesztek és vizsgálatok előztek meg, elsősorban a reumás betegek állapotában tapasztaltak jelentős javulást az orvosok. Fülöp Roland intézményvezető a Délmagyarnak arról beszélt, hogy a hivatalos gyógyfürdői minősítés azért hasznos, mivel a Magyarországon található több mint ezer termálkútból csak közel száz olyan van, amelyet az ásványi anyagok összetétele miatt gyógyvíznek ítéltek és gyógyfürdőt táplál. A Kisteleki Gyógyfürdővel együtt Csongrád-Csanád vármegyében már nyolc intézmény működik.

A gyógyhatás tekintetben az új minősítést most áprilisban megszerző, Egertől alig húsz kilométerre fekvő Bükkszék különleges: a hétszázlelkes kistelepülésé Magyarország legmagasabb olyan ásványianyag-tartalmú gyógyvize, amelyben fürdeni is lehet. Gyógyvízére már a harmincas évek végén felfigyeltek, az 1950-es évektől kezdve palackozzák és a mai napig forgalmazzák Salvus márkanéven, a fürdő azonban csak 2012-ben nyitotta meg a kapuit. Áprilisban hivatalosan is megszerezte a minősítést, amivel Heves vármegyében négyre nőtt a gyógyfürdők száma.

A Salvusban a világon egyedülállóan magas az összes oldottanyag-tartalom (22 989 milligramm/liter), így jótékony hatása rendkívül sokrétű.

Fürdőkúra formájában reumás betegségek (ízületi gyulladás, csontritkulás), sérülések utáni rehabilitáció (csonttörés, szalagsérülés), nőgyógyászati problémák (meddőség, kismedence-gyulladás) és bőrgyógyászati kezelésre javasolják az orvosok, míg ivókúraként leginkább gyomorproblémák, illetve légúti betegségek és gyulladások enyhítésében segíthet sokat.