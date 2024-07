A Demjén-vonat igazi nosztalgiajárat lesz

Nyugati pályaudvar, tizenharmadik vágány. A peront ellepik a hordozható, fémkeretes fekete rack szekrények, derítők, ARRI lámpák, puskamikrofonok és egyéb filmes eszközök. A hangpult és a rendezői monitor mögött készenlétben sorakoznak a szakemberek, miközben kicsit hátrébb a parkolóban állnak a stábbuszok, a büfé előtt falatoznak a statiszták, mások rádióval a kezükben, övre akasztott napi diszpóval sürögnek-forognak a helyszínek között. Ha nem figyelünk, könnyen megfejelhetünk egy méretes kameradarut, vagy épp belebotolhatunk egy-egy ismertebb arcba is. A produkcióban olyan színészek vesznek részt, mint Ember Márk vagy Törőcsik Franciska. Ők alakítják a fiatal szerelmespárt, akik a 90-es években a Balatonon habarodnak egymásba, a magyar tengerhez azonban le kell jutni. Ezért filmeznek most itt. A forgatás már a végéhez közeledik, az utolsó napok egyike érkezett el, a következő hónapok már az utómunkáról fognak szólni, mielőtt a film várhatóan karácsony előtt a mozikban debütál.

A Hogyan tudnék élni nélküled? népszerű Demjén Ferenc-számokra lesz felfűzve (Fotó: IKO)

Demjén Ferenc dalaival érkezik a legújabb magyar musical

A káosz csak látszólagos, lassan mindenki beáll a helyére – felvétel lesz. A szemek egy régi, legalább 30-40 éves vonatkocsira szegeződnek, annak az ablakán kukucskál ki Kirády Marcell és Marics Peti, a Valmar együttes egyik frontembere. Fontos mellékszerep lesz az övé, igazi húzónév: a főszereplő Ember Márk egyik közeli barátját fogja játszani, akit várhatóan ugyancsak megcsap majd a szerelem szele.

A helyszín nincs lezárva, így az áthaladó tömegben sokan kiszúrják a hírességet, van, aki egy közös szelfiig is elmerészkedik, az autogram ma már kevésbé divatos.

Közben a sajtó munkatársai türelmesen várják, hogy egy-egy rövid interjú erejéig kamera- vagy mikrofonvégre kapjanak valakit az alkotók közül. Marics Peti már épp készül odaülni mellém, de végül szólítja a sminkszoba. Egy édesanya és a lánya azért még elkapja az énekest; kisgyermek létére nagy rajongója, kívülről fújja az összes dalát.

Marics Petit főként énekesként ismerjük, de nem ez az első színészi munkája

– világosít fel a Hogyan tudnék élni nélküled? producere, Kirády Attia, és ezalatt nem a zenés klipekre gondolt. Később bele is néztem az Holnap tali! című ifjúsági sorozatba, amiben Marics Peti tényleg jó, még a papírízűbb szövegeket is nagy természetességgel mondja fel – a színészen innentől már igazán nem fog múlni a siker. – Nagyon nehéz nekem már olyan szituációt találni, ahol zavarba tudok jönni. Ez itt se történt meg – ecseteli az énekes. A beszélgetésnek ezen a pontján Ember Márk tűnik fel a háttérben, Peti meg is ragadja az alkalmat, arra kéri kollégáját, hogy szóljon azért pár szót. – Azt szeretném mondani, hogy én két éve megláttam Maricsban valamit, és teljes mértékben igazam volt… Filmre, színpadra, színházba teljes mértékben alkalmatlan – érkezik a baráti csipkelődés a színésztől.

A Hogyan tudnék élni nélküled? forgatókönyvét Kormos Anett és Goda Krisztina írták, előbbi a nagyközönség előtt főleg stand-up komikusként ismert, de rengeteg írói kredit van már a neve mellett (Mintaapák, A mi kis falunk), Goda Krisztinához pedig rendezőként olyan sikerfilmek kötődnek, mint a Szabadság, szerelem vagy a BUÉK.

„Kormos Anett-tel különösen jó volt ismét együtt dolgozni, mert az írás egy magányos folyamat, így meg társas viszonnyá válik. Olyan kicsit, mint a jégtáncban a partner: nem biztos, hogy bárkivel kompatibilis vagy, de ha ez megvalósul, akkor az nagyon nagy élmény. Szerettem írni ezt a történetet.“

– árulta el Goda Krisztina, aki szerint nagyon sok egyéni vonás megjelenik belőlük a film karaktereiben, helyzeteiben, miközben a történetvezetést alapvetően az szervezte, hogy a Demjén-számok köré kellett történetet írni. – Ezért is fut többek között két szálon a cselekmény, az egyik a jelenben, a másik a 90-es években, mert így több lehetőségünk volt arra, hogy ezeket a zömében lírai, szerelmes tematikájú számokat elhelyezzük.

Népszerű filmcímekkel Orosz Dénes is büszkélkedhet, ő rendezte többek között a Seveled és a Coming out című romantikus komédiákat. Van tapasztalata a műfajban, dolgozott már zenei klipekben is. – Musicalbetéteket csinálni nagy kihívás, sokkal nehezebb feladat, mint prózai filmet forgatni, és a klipek asszociatív, kötetlen világától is jelentősen eltér. Itt percre pontosan ki kell találni, hogy mi mikor történik – meséli tapasztalatait a rendező.

Nagy koreográfiákkal, profi táncosokkal, sok statisztával dolgozó magyar musicalből nincs sok, az elmúlt harminc évből ilyen a Csinibaba, a Made in Hungária, a Pappa Pia, esetleg a tévéből az Egy szerelem gasztronómiája.

Nagy siker illatát érezni a levegőben, aminek a legfontosabb összetevője talán mégsem annyira a színészgárda, az írók vagy a rendező személye, hanem maga Demjén Ferenc. A Hogyan tudnék élni nélküled? története az énekes slágereire épül, akinek a színészek kiválasztásában is szerepe volt. Fontos volt számára, hogy képzett előadók dolgozzák fel az örökzöld slágereket.

Lényegében ugyanaz az alapcsapat felel a zenéért, mint évtizedekkel ezelőtt, így miközben megmarad az eredeti, haladunk a korral is. A zeneszerzést ők csinálják, ők engedték át ezeket a változatokat, hangolták át a srácokkal a dalokat

– avat be a film zenei munkálataiba Kirády Attila. – Ha meghallgatod az El kell, hogy engedj című számot Marics Petiék előadásában, az máshogy működik, mint Demjén hangján, sokkal ércesebb, rockosabb. A mai fiatal korosztály hangzásvilágát fésüljük össze az eredetivel. Ez egy adaptációs folyamat: ugyanazt az esszenciát megfogni, csak nem más műfajon, hanem más hanggal, más karakterrel. – Attilát elsősorban televíziós producerként ismeri a szakma, legújabb alkotása viszont mozivászonra készül.

Cél, hogy bevigyük az embereket a moziba, erre pedig a Demjén-dalok különösen alkalmasak lehetnek, mert több generációnak is van hozzá kapcsolódása. Főleg a fiatalokat szeretnénk elérni, akiket teljesen elragad a streamingvilág. De ez egy olyan film lehet, ami őket is bevonzza

– bizakodik Kirády, miközben ő is sejti, hogy később streamingen sokkal több embert fog megtalálni a film. A magyarokat valójában nagyon is érdeklik a hazai filmek, de az mindig más kérdés, hogy egy mozijegy árát is hajlandóak-e kifizetni érte. – Nem tudom, hogy fogok-e még életemben mozifilmet csinálni, de egyszer be akarok ülni egy filmre, amit én csináltam végig. Ez azért teljesen más lépték, mint a televíziózás. A mozi különleges élmény, bármennyire is nehéz ma a helyzete.