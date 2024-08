A románok félnek Erdély elmagyarosodásától

A Bethlen-kormány Romániával szembeni kárpótlási igényéről ad hírt a Pesti Napló bukaresti tudósítója augusztus 13-án. A Viitorul ugyanis a következő hivatalos kommünikét teszi közzé: „A magyar kormány újra kárpótlási igényeket támaszt 500 millió aranykorona erejéig azon a címen, hogy a román hadsereg Budapest megszállása alkalmával anyagokat rekvirált. A román kormány birtokában van a magyar főparancsnokság olyan írásos parancsának az 1919-i évből, amely parancs elrendeli minden anyag rekvirálását és Magyarország belsejébe való szállítását.” A románok ebből úgy gondolják: „a parancsból nyilvánvaló, hogy Magyarország 1919-ben Romániával hadiállapotban volt, mert Kun Béla csapatai román csapatokat megtámadtak.” Levonják ebből merészen a konzekvenciát:

Magyarországnak tehát semmi nemű kárpótlási igénye Romániával szemben nincs és ilyen igény tárgyalására konferencia sem hívható össze.

A románok közben tartanak az erdélyi városok elmagyarosodásától is ― számol be róla a 8 Órai Ujság augusztus 14-én. A hivatalos statisztikákból ugyanis azt olvasták ki, hogy „a bukaresti kormány liberális kisebbségi politikájának következménye az erdélyi magyarság nagy méretű meggazdagodása és szaporodása lett.” A magyar lap szerint ez örvendetes fejlemény volna, ám arra hívják fel a figyelmet: „a hivatalos kimutatásban szereplő kedvező arányszámok alakulásában azonban szerepe volt annak is, hogy a magyarság az utolsó évek alatt kénytelen volt a városokba költözni.” Mint írják, „a statisztikai adatok megjelenése után több bukaresti lap közöl tiltakozó cikkeket a magyarság »terjeszkedése« ellen.” Egy ismert román publicista azon kesereg a Lupta című lapban: „Odajutottunk, hogy eltekintve néhány kivételtől, nincsenek román városaink. Nincsenek Besszarábiában, sem Bukovinában, legkevésbé pedig Erdélyben. Csak rendeljék el az egész ország területén a községi választásokat és ki fog derülni, hogy a városi igazgatás csaknem mindenütt kisebbségi kezekbe jut.” Mindezek „orvoslásaként »intézkedéseket« követel a városi románság érdekében.”

Bocu Sever, a nemzeti párt főtitkára szintén az „idegeneknek” nevezett magyarokat támadja a Romania hasábjain. Szerinte az idegenek városokba özönlése veszélyezteti a települések elrománosítását. Mint mondja, csodálkozva nézi városkáját, Lippát.