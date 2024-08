Hősből faragott szörnyeteg

„Ti azt tanítottátok s azt tanítjátok ma is: »a világosi fegyverletétel árulásnak volt az eredménye«. A ti tanotok hamis; mert ama katasztrófa nem volt egyéb a helyzetnek konkrét, megrendítőleg való és valódi kifejezésénél. Hogy ez áltanotok az elámítottak átkait fejemre zúdította… az ma már előttem szót is alig érdemlőnek látszik. Nálamnál jobb férfiaknak hasonló balsors jutott osztályrészül minden korban” – írta 1863 januárjában ausztriai kényszerlakhelyén (Klagenfurt-Viktring) a Gazdátlan levelek című művében Görgei Artúr. (Az egyik legrégebbi magyar nemzetség sarja 1848-ban névhasználatában áttért az y betűről az i végződésre, s családtagjaival ellentétben élete végéig következetesen, így 1892-ben kelt végrendeletében is az i betűs változatot használta, ezért az iránta való tiszteletből írásunkban, az idézeteket kivéve, ezt követjük.)

A magyar szabadságharc legnagyobb katonai zsenije tizennyolc évi száműzetés után, 1867-ben térhetett haza, de soha többé nem vett részt sem a katonai, sem a közéletben.

A honfitársai többsége által árulónak tartott tábornok magányosan, szűk családi körben élt, évtizedekig István öccse visegrádi birtokán autodidakta kertészként és szőlészként dolgozott, s a híres gyáriparos és főrendiházi tag, báró Weiss Manfréd pesti palotájában részére felajánlott lakosztályban hunyt el 1916. május 21-én, legnagyobb győzelmének, Budavár 1849-es visszafoglalásának napján.

„Ezután azt kérdezte Kossuth, mit tennék, ha a hír, melyet ő Dembinski hadseregének temesvári győzelméről kapott, igaznak bizonyul, ha a parancsnokságom alatt álló hadsereg egyesülése a másikkal megtörténik, és ha a két hadsereg fölötti fővezérséget énrám bíznák. – Akkor – mondtam – támadni fogok minden erőm megfeszítésével, de egyedül csak az osztrákok ellen. – És ha Temesvárnál az osztrákok győztek? – kérdezte utoljára Kossuth. – Akkor leteszem a fegyvert – volt rá a válaszom. – Én pedig főbe lövöm magamat! – mondta Kossuth.” (Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988)

„Ma már senki se hiszi, hogy áruló volt”, írta 1908-ban Mikszáth Kálmán az „öreg diktátorról”. De már jóval korábban, az 1870-es évek elején – neves írókból és tudósokból alakult kis körből – elindult Görgei rehabilitációjának, majd halk kultuszának évről évre szélesebb hullámgyűrűben terjedő munkája. Mint Pethő Sándor írta, ennek a körnek szellemi vezére Gyulai Pál volt, mellette Arany László, Lévay József, a fiatalabbak közül Ábrányi Kornél, Kozma Andor, Mikszáth Kálmán, Péterfy Jenő, majd Herczeg Ferenc voltak ismertebb „Grál-lovagjai”. Az emigrációban élő Kossuth 1883-ban közzétett egyik levelében elejtette a hazaárulás vádját a tábornokkal szemben, egy évvel később pedig kétszázhét egykori honvéd nyilatkozatot nyújtott át a Visegrádon élő Görgeinek, s a kortárak nevében felmentették őt az árulás vádja alól. Amikor 1916 májusában a Nemzeti Múzeum előcsarnokában elbúcsúztatták a 98 éves korában elhunyt tábornokot, a megrendült tömeg élén az egész magyar kormány részt vett, élén Tisza István gróffal.

Bár 1849, majd különösen 1945 után több nemzedéken át azt sulykolták a köztudatba politikusok, írók, újságírók, volt honvédek és történésznek tartott propagandisták, hogy Görgei áruló, ma már konszenzus van a tekintetben, hogy nem a magyar szabadságharc árulója, hanem legjobb hadvezére, a fegyverletétel pedig katonai és politikai szempontból is elkerülhetetlen volt.

Az árulási vádról régen kiderült, hogy politikai manipuláció és a nemzeti naivitás sajátos keveréke volt csupán. A hamis vád fő forrása egyértelműen Kossuth Lajosnak a világosi (szőlősi) fegyverletétel után harminc nappal, a Duna déli partján fekvő, török fennhatóság alatt levő Viddin (ma a bulgáriai Vidin) városban az angliai és franciaországi magyar követekhez és diplomáciai ügynökségekhez írt levele, amely így kezdődik: „Szegény szerencsétlen hazánk elesett.

Elesett nem ellenségeink ereje, hanem árulás s alávalóság által… Ó, hogy ezt megértem, s mégsem szabad meghalnom. Görgeyt felemeltem a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának szabadságot szerezzen. És ő a hazának gyáván hóhérjává lőn.” A patetikus stílusban hatásosan kifejtett árulásvád futótűzként terjedt el Magyarországon, amit az is elősegített, hogy a politikai röpirat 1850-ben Pesten megjelen(hetet)t – érdekes módon az önkényuralmi osztrák cenzúra engedélyével…