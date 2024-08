Kamala Harris zsidóproblémája

Egy nagyon érdekes jelenséget viszont láthatunk, szintén a méréseket figyelve. A zsidóság az USA-ban (mint ahogy a világon nagyjából mindenütt, Izraelt leszámítva) elsöprő arányban baloldali. Volt. Az elmúlt években jelentős változás zajlik a szemünk előtt. Nemrég épp itt, a Magyar Nemzetben jelent meg egy írásom ezzel kapcsolatban: A baloldal eldobta a zsidókat (2024. május 11.) Szintén alapvetés már jó ideje, hogy az ország keleti és nyugati partján elhelyezkedő államok (legalábbis Virginiától fölfelé) masszív demokrata fellegvárak. New York állam különösen az. Ehhez képest Trump egy számjegyűre csökkentette a hátrányát New Yorkban már Joe Bidennel szemben is. Harris ugyan ismét két számjegyűre növelte azt a legfrissebb mérések szerint, de ebben nyilván benne van a lendület: ő az új jelölt, meg az is, hogy a polgárok megkönnyebbültek: nem „Sleepy” (azaz álmos) Joe-ra kell majd szavazniuk. Elemzők szerint Kamala népszerű(tlen)sége hamarosan vissza fog térni a korábban mért szintre, ami még Bidenhez képest is jóval rosszabb.

És most jön a lényeg: a Siena College kutatóintézetének vadonatúj mérése szerint a New York államban élő zsidók 50-49 arányban Trumpot támogatják! Ez az egyszázalékos előny nem tűnhet soknak, de igen jelentős annak tükrében, hogy az American Enterprise Institute adatai szerint ebben az államban 1968 óta átlagosan 71-26 arányban győzött az aktuális demokrata párti jelölt. A Fox News kommentátora forradalminak nevezte ezt a fejleményt. Tényleg az. Vive la révolution!

Borítókép: Kamala Harris és Tim Walz. A jövő héten már hivatalosan is indulópárost alkotnak. (Fotó: MTI/AP /Sue Ogrocki)