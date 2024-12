Akcióban Magyarország ellenségei

Rájár a rúd Károlyira

Kimondják a vagyonelkobzást Károlyi Mihály volt forradalmi köztársasági elnök és miniszterelnök perében ― adja hírül a Budapesti Hírlap december 17-én.

A Kúria az indokolásában többek között megállapítja:

Károlyi Mihály gróf beszédei bomlasztóan hatottak a frontra és hogy a nemzeti tanács volt az októberi forradalom előidézője. A nemzeti tanács célja nem volt más, mint Károlyi Mihály miniszterelnöki kinevezésének kierőszakolása.

A Kúria szerint a vörös gróf a felségsértést és hűtlenséget is elkövette, miután „az államforma erőszakos megváltoztatására törekedett s az volt a célja, hogy a katonák fegyelmét és hűségét megingassa és ezzel az ellenségnek szolgálatot tegyen.” Továbbá: „A királyt is akadályozta uralkodásában és kikényszerítette a miniszterelnöki kinevezését, amivel a felségsértés bűntettét követte el.” A végkövetkeztetés: „Károlyi az ellenséghez pártolt, ha nem is akart annak használni, de tudhatta, hogy cselekedeteivel használ az ellenségnek.”

A kisgazdák értekezletén beszédet mond Bethlen István miniszterelnök, amelyen a Pesti Hírlap december 19-i tudósítása szerint arra kéri őket, „hogy ne engedjék elcsábíttatni magukat se jobbra, se balra”, hanem maradjanak meg a kormánypárti sorokban. A nemrég elhunyt kisgazda vezért is méltatja: „Nagyatádi Szabó István abban volt nagy, hogy különbséget tudott tenni a színarany és a hamis között. Visszautasított minden olyan törekvést, amely a kisgazda társadalom és más osztályok közé éket kívánt volna verni.” Ezért arra inti a kisgazdákat: döntéseiknél „feltétlenül jusson eszükbe, hogy ezt az országot csak együttes erővel tudjuk megtartani. Mindenkinek ebben az országban áldozatot kell hoznia. Nemcsak jogok, hanem kötelességek is vannak a hazával szemben.”

Borítókép: Károlyi Mihály egy hajó fedélzetén 1912-ben (Forrás: Fortepan/ Library of Congress)