A karmester akkor van a helyén, ha ugyanannyit tud, mint a zenészek együtt – állítja Bogányi Tibor

– Úgy tudni, szintén nagyszabású produkció bemutatására készülnek. Hol tart ez a projekt?

– Már régóta dolgozunk a Magic of Vivaldi – A Négy Évszak című szuperprodukción, aminek a világpremierje augusztus 16-án lesz a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Ismét egy populáris zeneműhöz nyúltunk, amelyben az élő zenét ötvözzük a legszínvonalasabb filmtechnológiával. A különleges koncerten közreműködik a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Táncszínház. Mivel kis apparátust igényel a produkció, a világ legjelentősebb koncerttermeiben és operaházaiban szeretnénk bemutatni Londontól New Yorkig. A különböző művészeti ágak ezúttal is összekapcsolódnak, ügyelve arra, hogy egyik se legyen túl domináns, hogy ne kioltsák, hanem erősítsék egymást. Az elsődleges célunk ezzel a produkcióval az, hogy minél szélesebb közönségréteget szólítsunk meg. A Carmina Buranára már százezren váltottak jegyet, ez a nézőszám egyfajta referenciát is jelent. Ráadásul ez velünk szemben is elvárásokat támaszt, mert aki ilyet tesz le az asztalra, attól még többet vár a közönség. A nagyvilágban járva azt látom: az ilyen jellegű produkciókra egyre nagyobb igény mutatkozik. Londonban megpróbálták a legeredetibb Abba-koncertet felidézni és egy egész színházat tettek köré, ami komplex élményt nyújt a közönségnek. Valami ilyesmit szeretnénk mi is: egy ismert, evidens zeneművet teljesen új szintre emelni, új dimenzióban megmutatni.

– A mesterséges intelligencia mennyiben segítheti az alkotói folyamatot?

– Kommersz irányba viszi el az alkotói folyamatot a mesterséges intelligencia, ami úgy gondolom, hogy csak segédeszköz lehet, az alkotói folyamatba ne szóljon bele. Nem lehet rábízni kreatív feladatot. Azt szoktam mondani, hogy begyújtani én fogok, ő csak vágja fel a fát helyettem, hogy nekem ne azzal teljen az időm. A mesterséges intelligencia ebben az esetben arra jó, hogy megspórolja az időt olyan dolgokon, amelyeken nem kell gondolkozni.

– Korábban azt nyilatkozta: a karmester feladata nem az, hogy egy mániákus őrültnek tűnjön. A zenészek mesteri irányításához hideg fej kell. Ugyanakkor óhatatlanul vannak olyan pillanatok, amikor az extázis egyszerűen elkerülhetetlen: a zene ilyenkor olyan mélyen hatol az ember lelkébe, hogy magával ragadja, szinte elvész a külvilág érzékelése. Legutóbb mikor élt át hasonlót?

– Két évvel ezelőtt, amikor Dohnányi Ernő második szimfóniáját vezényeltem. A Jöjj, édes halál! részt olyan mozdulattal indítottam el, amilyet még nem láttak tőlem. Ez a koncert épp egy hónappal édesapánk halála előtt volt. Már akkor megéreztem, hogy mi fog vele történni. Egy teljesen másfajta dimenzióba kerültem azon a koncerten. Mi, zenészek a zene által át tudunk kerülni egy másik dimenzióba. Ez a szimfónia egy győzelmi indulóvá válik. Tulajdonképpen azt mondja el benne Dohnányi, amit én is gondolok, hogy a halállal csupán dimenziót váltunk. A halál igazából győzelem: a keserű szenvedésből súlytalan állapotba kerülünk. Egyébként az összes Bruckner-szimfónia erről szól.

– Ezért tűzi gyakran műsorra Bruckner műveit?

– Vannak zeneszerzők, mint például Bruckner, Brahms, Buxtehude, Holst vagy Wagner, akik a zene által valami olyat tudnak mondani és közvetíteni az életről, amit kevesen. Átnyúlnak a dimenzión.

Lugas-interjúsorozatunkban Bogányi Tibor Balga Gabriella opera-énekesnőnek, a Magyar Állami Operaház kamaraénekesi címmel kitüntetett magánénekesének adta át a stafétát; a vele készült interjúnkat három hét múlva olvashatják.

