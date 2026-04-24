Vigyázat, a kutya nem harap!

A Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola csapata Muki nevű robotkutyájával a nyolc méter hosszú szlalompályán próbál minél gyorsabban és pontosabban végigmenni. Bár itt nem kell attól tartani, hogy valami elvonja a „kutya” figyelmét és lefut a pályáról, a gyerekek mégis feszülten figyelnek. Azt nézik, a gép hogyan hajtja végre a programot, amikor megkerüli az öt bóját, az egyiket jobbról, másikat balról. Ha szükséges, távirányítással is rásegítenek a mozgásra. Arra a kérdésemre, hogy mennyire izgulnak a verseny miatt, lakonikusan csak annyit válaszolnak: semennyire.

A másik pályán a Heves Vármegyei SZC Remenyik Zsigmond Technikum Rezsi Rangers csapata várja, hogy megkezdődjön a kutyafoci. A robotkutyának, amit az iskola neve alapján Rezsinek neveztek el, két labdát kell begurítania a 3×4 méteres pályán a hálóba, a feladatra összesen másfél perc áll rendelkezésre. A csapatban Győri Vince kezeli a távirányítót, gyors és ügyes manővereinek köszönhetően az első körben 28, a második körben 34 másodperc alatt végez a feladattal. Miközben a pálya széléről barátai, osztálytársai gratulálnak neki, ő kicsit elégedetlenül dünnyögi, hogy volt már jobb is az eredmény.

– A háromkörös robotkutyaversenyben talán a formagyakorlat a legizgalmasabb. Itt a 4×4 méteres pályán meghatározott sorrendben kell végrehajtani feladatokat a robotkutyával, pél­dául körbeforgást, negyed- vagy félfordulatokat, leülést. A diákok választhatnak, hogy programozással vagy távirányítással hajtják végre a feladatsort, de természetesen a programozásos megoldás több pontot ér – tudjuk meg a verseny egyik bírójától.

– Nem nehéz programozni? – erre a kérdésemre már az Ózdi SZC Bródy Imre Technikum informatikaoktatója válaszol. Tapasztalata szerint az irányítást szinte pillanatok alatt megértik és elsajátítják a gyerekek, de a programozás sem okoz nagy gondot. – Kicsit többet kell vele foglalkozni, de a programozófelület egyszerű, átlátható – mondja, miközben fél szemmel figyeli, hogy tanítványai, a SzervÓzd Bródy csapata és Szervó kutya hogyan teljesít a pályán.