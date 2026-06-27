A pacal legyen veletek!

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Jobb híján én is egy sörpadról nézem a pacalfőzőknél kígyózó, borzalmas hosszú sorokat. Alig van már ülőhely, egy kisebb termetű, és egy igencsak óriási férfi ül le mellém. Pacalos feliratú pólókban feszítenek, a szatyrukban fatányér, festett fakanalakkal. Nem kispályások, sorra járják az ország pacalfőző éttermeit.

– Honnan jöttek az urak?

– Kiskunfélegyházáról, pontosan 127 kilométer távolságból. Eszünk is, meg viszünk is.

Hamar előkerülnek a mobiltelefonok, mutatják a korábban a pacalfőző éttermekben és fesztiválokon készített képeiket. Szegeden Zsolti kakastaréjos pacalt evett, Józsi pedig körömmel fogyasztotta – tudom meg a kisebb termetűtől. Sorolják a vajdasági ízélményeiket, idézik a pacallal kapcsolatos irodalmat, felelevenítik az általuk látott színdarabokat. Sörpadtársaim együtt érettségiztek, azóta barátok. Bakó József kecskeméti biztosítóberendezés-javításra szakosodott vasutas, Tóth Zsolt Olivér pedig Petőfiszálláson háziorvos.

A doki sorolja: – Nagyapám azt mondta, hogy az igaz magyar ember Fradi-drukker, tud ultizni és szereti a pacalt. Hát ez én vagyok. A pacal többnyire a szarvasmarha kérődzéshez használt előgyomrából készülő étel, a csíkokra vágott nyers tisztított bendő. A kérődző állatok összetett gyomrának részei: a bendő (rumen, frottírtörülköző), a recés (reticulum, méhsejtpacal), a százrétű (omasum) és az oltó (abomasum) – mutatja négy ujjával is. Idehaza a levágott marha gyomrát, de csak a bendő részét megtisztítják, felhasználás előtt egy centiméteres széles csíkokra szeletelik. A pacal kollagén- és sima­izom-tartalma adja a belőle készült étel jellegzetes ízét. Szeretjük. Olaszországban, Firenzében érdemes a tripperia nevű kimérésekben – a tripperről könnyű megjegyezni, mondja nevetve – a lampredotto nevű pacalos szendvicset megkóstolni, ugyanis az az idehaza nem engedélyezett oltógyomorrészből készült, amelyet egyébként nagyon nehéz megtisztítani.

Vastag Balázs a dunapataji Tanyabisztró üzletvezetője, maga az internetről ismert Pacalturista, a Pacal útlevél egyik alapítója, amelybe az ország tíz legjobb pacalfőző éttermében lehet pecsételtetni.

– Megpróbálunk egy olyan közösséget létrehozni, amelynek eltökélt szándéka, hogy a pacalt hungarikummá tegyük. A pacalfőzés ugyanis végigkísér bennünket egészen a honfoglalástól napjainkig. Akinek minden pecsétje megvan, az visszaküldi nekem, és sorsolást követően lehet, hogy egy hétre elküldjük Olaszországba másodmagukkal pacalozni. Nincs rossz pacal, csak rossz helyen kóstolt pacal. Olaszországban csak én huszonkilencféle pacalt kóstoltam, ott minden városnak megvan a saját pacalja.

– Szabadságra is pacalszemmel megy?

– A múlt héten voltam a huszonegyedik országban pacalételeket kóstolni. Egyébként idehaza van már pacalos palacsinta, pacalos desszert és pacalos fagylalt is. Például nálunk, Dunapatajon van csúsztatott pacal, ami franciás jellegű. Egy adag pacalpörköltre rácsúsztatnak két szelet rántott borjúbécsit, és van a lábon járó pacal, amikor a pacalpörköltre gyönyörűszépen rátesznek egy rántott borjúlábat, a borjúnak azt a cuppogós, kollagéndús, kocsonyás részét. A fiatalok is kedvelik, fancy és trendi lett pacalt enni.

Két éve, május elsején egy bográcsban csaknem 18 tonna pacalt főztek, Guinness-rekordot elérve. Az óriásbográcsban evezőlapátokkal keverték az ételt. Mert hogy minden nemzetnek, minden konyhának megvan a maga pacalja.

„Gyere, érezd magad jól, a zene most neked szól, táncolj hajnalig, és mulass jól” – ontják a dallamot a hangfalak. Majd az „Egyszer fent, egyszer lent, hullámvasút az életem” zsong felénk. A csilispacal-evő versenyre sokan jelentkeznek, de az egy kiló pacal időre történő elfogyasztását kísérik figyelemmel a legtöbben. Egy piros pólós férfi jelentős időfölénnyel győz, három perc harminchat másodperc alatt eltüntette a tányérja tartalmát. Alig félóra múlva az artista-bohóc házaspár főztjére vár türelmetlenül a felesége mellett ücsörögve. Lehetne jobban is indítani a piros pólós férfihoz fordulva, mégis azt tudakolom: – Maga már nagyon éhes?

– Rettenetesen! Nem vagyok nagyétkű, de a pacalból a nagy mennyiséget is bírom. Most, hogy győztem a versenyen, és húszezer forintot nyertem, viszünk belőle haza, Győrbe pár adagot – válaszolja Kulicskó Róbert, aki a fémiparban dolgozott, és CNC-esztergályosként ment nyugdíjba.

– Nyolcadikosként, 1976-ban ettem először pacalt, tizenhat forintba került az adag. Huszonnégy forintból megvolt a kenyér, a piros káposzta és egy korsó sör is mellé. Azok voltak a szép idők.

A felesége, aki kórházi gyermekosztályon dolgozott ápolónőként negyven évig, a pacalkészítés rejtelmeiről beszél. A modern konyha behozta, de a félkész pacal rendre nem bizonyul jónak, a készítés során elveszti a súlya felét, mert vizes, és szétesik, összeesik. Nézzük az artistacsalád rotyogó üstjét, talán elkezdődik a kiszolgálás. A nő kezében régi zománcos edény, műanyag lezáróval, nagyot cuppan, ahogy ráteszi s a levegő kiszorul.

– Patentul zár. A gyerekeknek, az unokáknak mindig ebben küldöm a húslevest. Egyszer, talán még ma, végre nemes étel kerül majd belé.