A titkos bánat könyve

Márai regénye fontos könyv, amely sok kiadást ért meg az utóbbi években. Fontos lenne az is, hogy sokan olvassák. Hogy sokan töprengjenek arról, kik vagyunk, milyenek vagyunk, miben különbözünk másoktól. Hogy feltegyünk magunknak lényeges kérdéseket, mert választ csak ezután remélhetünk. „Miért siratták és temették az írók ezt a nemzetet minden időben, s minden vajákos és baljós prófécia felett milyen titkos erővel élt és hallgatott át ezer évet a nemzet oly komoran, ahogy csak a hortobágyi pásztor és az állat tud hallgatni a végzettel szemközt, melyet túl kell élni kérdés és felelet nélkül, mert a nemzetnek dolga van a Tisza és Duna között?”

(Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Helikon Kiadó, Budapest, 2023. 176 oldal)