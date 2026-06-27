Rendkívüli

Folytatódik a zászlócsata: eltávolították a magyar zászlókat az Erzsébet hídról + videó

márai sándorszindbád hazamegymagyar

A titkos bánat könyve

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Márai regénye fontos könyv, amely sok kiadást ért meg az utóbbi években. Fontos lenne az is, hogy sokan olvassák.

Brém-Nagy Ferenc
2026. 06. 27. 6:50
Forrás: Wikipédia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Márai regénye fontos könyv, amely sok kiadást ért meg az utóbbi években. Fontos lenne az is, hogy sokan olvassák. Hogy sokan töprengjenek arról, kik vagyunk, milyenek vagyunk, miben különbözünk másoktól. Hogy feltegyünk magunknak lényeges kérdéseket, mert választ csak ezután remélhetünk. „Miért siratták és temették az írók ezt a nemzetet minden időben, s minden vajákos és baljós prófécia felett milyen titkos erővel élt és hallgatott át ezer évet a nemzet oly komoran, ahogy csak a hortobágyi pásztor és az állat tud hallgatni a végzettel szemközt, melyet túl kell élni kérdés és felelet nélkül, mert a nemzetnek dolga van a Tisza és Duna között?”

(Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Helikon Kiadó, Budapest, 2023. 176 oldal)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kis Ferenc
idezojelektisza párt

Célkeresztben Orbán Viktor

Kis Ferenc avatarja

Egy jogállamot többek között az különböztet meg a jakobinus őrjöngéstől vagy a bolsevik típusú népbíróságok gyakorlatától, hogy a jogok és a kötelességek mindenkire vonatkoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.