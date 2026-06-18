koncertiron maidenMetallica

Tíz perc hírnév

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kevés olyan budapesti koncertesemény volt az elmúlt években, amely akkora vitát váltott volna ki a közösségi médiában, mint Travis Scott május végi fellépése. Az amerikai rapper a Bajnokok Ligája-döntőhöz kapcsolódó budapesti after party fő attrakciójaként érkezett Magyarországra, az eseményt azonban sok részt vevő csalódásként élte meg. A helyszínen kialakult zsúfoltság, a program késése, valamint a sztár igencsak rövidre sikerült fellépése miatt sokan úgy érezték, hogy nem azt kapták, amire jegyet váltottak.

Gombos Krisztián
2026. 06. 18. 6:10
Fotó: Theo Wargo Forrás: Getty Images North America
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Botrányhős zenészek Kanye Westtől Axl Rose-ig
A könnyűzene története tele van olyan előadókkal, akik körül rendszeresen botrányok alakultak ki. A jelen és a közelmúlt rapszcénájából Kanye West – vagy újabb nevén Ye – talán a legismertebb példa. Az elmúlt másfél évtizedben finoman szólva is ellentmondásos politikai kijelentései, váratlan megnyilvánulásai, félbeszakított koncertjei és közéleti konfliktusai gyakran nagyobb figyelmet kaptak, mint maga a zene, amiben amúgy szintén maradandót alkotott. Hasonlóan ellentmondásos figura Lauryn Hill, aki a legendás Fugees együttes tagjaként és szólóban is kitörölhetetlenül beírta magát a hiphop zene történelemkönyvébe, ugyanakkor hírhedtté vált arról, hogy rendszeresen órákat késik a fellépéseiről. Természetesen a rockvilág sem mentes az ilyen történetektől. A kilencvenes években a Guns n’ Roses-frontember Axl Rose neve szinte összeforrt a késésekkel, koncertmegszakításokkal és szervezési káosszal. A The Smiths egykori énekese, Morrissey szintén számos alkalommal váltott ki felháborodást váratlan koncertlemondásokkal vagy politikailag megosztó nyilatkozataival. A különbség talán az, hogy korábban ezek a botrányok kivételnek számítottak, mostanában viszont igen gyakran maga a konfliktus válik az előadó márkájának részévé.

A másik iskola: balhé nélkül is lehet zajos sikereket elérni
Miközben egyes előadók esetében a kiszámíthatatlanság szinte a marketingstratégia része lett, mások éppen az ellenkező utat választják. A Metallica több mint négy évtizede a világ egyik legnépszerűbb koncertzenekara, amit a múlt héten két óriási sikerű bulival bizonyítottak Budapesten, mindkétszer megtöltve a Puskás Arénát. James Hetfield, Lars Ulrich és a banda többi tagja már egyaránt alulról karcolja a nyugdíjkorhatárt, mégis estéről estére hatalmas lendülettel és energiával vetik bele magukat a koncertekbe, az általában két óránál is hosszabb műsorok így hiába precízen megtervezettek és kidolgozottak, csöppet sem hatnak sterilnek, műanyagnak. Hasonlóan működik az Iron Maiden. Bruce Dickinson hatvanas évei végén is olyan intenzitással mozog a színpadon, amely sok fiatal előadót megszégyenítene, és persze zenésztársai is. A zenekar máig híres arról, hogy professzio­nális, pontos és közönségközpontú koncerteket ad, komoly látványvilággal megtámogatva.


Ha a közönség iránti alázatról akarunk a rockvilágból egy egészen közelmúltbeli példát hozni, egyértelmű, hogy nem hagyhatjuk ki Ozzy Osbourne nevét. Amíg egészségi állapota lehetővé tette, járta a világot különböző albumai turnéi­val, az utóbbi években azonban már csak nagyon ritkán tudott színpadra állni a kórságok sorával küzdő énekeslegenda.

 Tavaly azonban még egyszer utoljára nekidurálta magát, és súlyos betegségeitől hátráltatva hónapokat készült, edzett, hogy méltóképpen búcsúzhasson el rajongóitól. 

A célt sikerült elérni, Back To The Beginning címet viselő Black Sabbath-búcsúkoncert abszolút méltó lezárása volt Ozzy páratlan életművének, az pedig már keseredésen sorsszerű, hogy Sötétség hercegének becézett énekes néhány héttel később, 2025. július 22-én visszaadta lelkét teremtőjének.
S hogy ne süssék rám a boomer szakbarbár rocker címkét, fiatalabb popénekesek generációjából Taylor Swift nevét emelném ki pozitív példaként. Az énekesnő a bevételi és látogatottsági rekordokat hozó Eras Tour során rendszeresen háromórás műsorokat adott, koncertenként több tucat dallal, rendkívül magas színvonalon. A turné gazdasági és kulturális hatása önmagában külön tanulmányok tárgyát képezi, sőt van olyan egyetem, ahol külön tantárgy keretében elemzik Swift zeneiparra gyakorolt hatását. Ed Sheeran szintén azok közé tartozik, akik a szakmai alázat mintapéldájának számítanak. Egy szál gitárral és loop stationnel képes stadionokat megtölteni, miközben koncertjeinek minősége rendkívül következetes.

 

Két eltérő koncertkultúra


A Travis Scott körüli vita valójában egy mélyebb kulturális különbségre is rámutat. A rock- és metálzene világában a rajongók többsége továbbra is azt várja el, hogy a művész teljes értékű koncertet adjon, élőben játsszon, hosszú műsorral készüljön és maximális energiát fektessen az előadásba. A modern hiphop és klubkultúra egy részében ugyanakkor más szabályok érvényesülnek. Itt gyakran maga a sztár jelenléte, a hangulat, a közösségi médiában megosztható pillanatok és az esemény exkluzivitása kerül előtérbe.
A budapesti botrány valószínűleg ennek a két eltérő elvárásrendszernek az ütközéséből született. Sokan egy hagyományos koncertélményt vártak, miközben a valóság inkább egy modern celebközpontú zenei esemény logikáját követte. A vita azonban egy fontos kérdést is felvet: meddig elegendő a sztárstátus önmagában, és mikor válik újra elsődlegessé az a régi, talán kissé konzervatív elvárás, hogy a közönség a pénzéért valódi produkciót kapjon?
A rajongók reakcióit látva úgy tűnik, erre a kérdésre ma is ugyanaz a válasz, mint évtizedekkel ezelőtt: a közönség végső soron nem a botrányért, hanem az élményért vesz jegyet.

Borítókép: Travis Scott New Jersey-ben (Fotó: Theo Wargo)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojeleksemjén zsolt

Bomba a Magyar klánra

Pilhál Tamás avatarja

A helyzet most úgy néz ki, a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat mögött a Magyar klán állhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu