Tíz perc hírnév

Botrányhős zenészek Kanye Westtől Axl Rose-ig

A könnyűzene története tele van olyan előadókkal, akik körül rendszeresen botrányok alakultak ki. A jelen és a közelmúlt rapszcénájából Kanye West – vagy újabb nevén Ye – talán a legismertebb példa. Az elmúlt másfél évtizedben finoman szólva is ellentmondásos politikai kijelentései, váratlan megnyilvánulásai, félbeszakított koncertjei és közéleti konfliktusai gyakran nagyobb figyelmet kaptak, mint maga a zene, amiben amúgy szintén maradandót alkotott. Hasonlóan ellentmondásos figura Lauryn Hill, aki a legendás Fugees együttes tagjaként és szólóban is kitörölhetetlenül beírta magát a hiphop zene történelemkönyvébe, ugyanakkor hírhedtté vált arról, hogy rendszeresen órákat késik a fellépéseiről. Természetesen a rockvilág sem mentes az ilyen történetektől. A kilencvenes években a Guns n’ Roses-frontember Axl Rose neve szinte összeforrt a késésekkel, koncertmegszakításokkal és szervezési káosszal. A The Smiths egykori énekese, Morrissey szintén számos alkalommal váltott ki felháborodást váratlan koncertlemondásokkal vagy politikailag megosztó nyilatkozataival. A különbség talán az, hogy korábban ezek a botrányok kivételnek számítottak, mostanában viszont igen gyakran maga a konfliktus válik az előadó márkájának részévé.

A másik iskola: balhé nélkül is lehet zajos sikereket elérni

Miközben egyes előadók esetében a kiszámíthatatlanság szinte a marketingstratégia része lett, mások éppen az ellenkező utat választják. A Metallica több mint négy évtizede a világ egyik legnépszerűbb koncertzenekara, amit a múlt héten két óriási sikerű bulival bizonyítottak Budapesten, mindkétszer megtöltve a Puskás Arénát. James Hetfield, Lars Ulrich és a banda többi tagja már egyaránt alulról karcolja a nyugdíjkorhatárt, mégis estéről estére hatalmas lendülettel és energiával vetik bele magukat a koncertekbe, az általában két óránál is hosszabb műsorok így hiába precízen megtervezettek és kidolgozottak, csöppet sem hatnak sterilnek, műanyagnak. Hasonlóan működik az Iron Maiden. Bruce Dickinson hatvanas évei végén is olyan intenzitással mozog a színpadon, amely sok fiatal előadót megszégyenítene, és persze zenésztársai is. A zenekar máig híres arról, hogy professzio­nális, pontos és közönségközpontú koncerteket ad, komoly látványvilággal megtámogatva.