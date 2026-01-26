Családokra hangolva: töretlen a Nissan SUV-k népszerűsége

Qashqai – biztos választása a középkategóriás családi SUV-k között

A Nissan Qashqai 2024-ben és 2025-ben is a legtöbbet eladott középkategóriás családi SUV volt Magyarországon. Sikere annak köszönhető, hogy kiegyensúlyozott csomagot kínál:

modern és szerethető design, fejlett technológia, komfortos, prémium belső tér, kétféle hajtáslánc, valamint kiváló ár-érték arány jellemzi.

2025-től a Nissan SUV modellek 5 év garanciával érhetők el, ami tovább erősíti a vásárlók biztonságérzetét és bizalmát.

X-Trail – amikor a tér, a minőség és a sokoldalúság találkozik

A Nissan X-Trail a nagy családi SUV-k között stabil szereplő a magyar piacon:

2024-ben kategóriája első helyén végzett, míg 2025-ben a harmadik legnépszerűbb modell lett a nagy családi SUV-k mezőnyében.

Az akár hétüléses kialakítás, a rugalmasan alakítható, prémium minőségű belső tér, a hatalmas méret és a magas komfortszint különösen vonzó a nagyobb családok számára. Az X-Trail ráadásul a mai napig Japánban készül, ami garancia a precíz összeszerelésre és az apró részletekig kidolgozott minőségre.

e-POWER – elektromos élmény, töltési kényszer nélkül

Mindkét családi SUV modell elérhető a Nissan e-POWER hajtásával is, amely különleges megoldást kínál: az autót mindig elektromos motor hajtja, miközben a benzinmotor kizárólag áramtermelésre szolgál. Ennek köszönhetően a vezetési élmény csendes, azonnali reakciójú és elektromos jellegű, miközben nincs szükség külső töltésre, így ideális átmenetet jelent a hagyományos és a tisztán elektromos hajtás között.

Miért kedvelik a Nissan SUV modelljeit a piacon?

A Nissan sikere mögött nem túlzó ígéretek állnak, hanem következetes értékek:

tetszetős, karakteres, modern, dinamikus formavilág,

fejlett biztonsági és vezetéstámogató rendszerek,

magas minőségű, prémium hangulatú belső tér,

biztonságos, kiszámítható használat, megbízhatóság, tartósság,

kiváló ár-érték arány.

Ezek azok a szempontok, amelyek miatt a Nissan modelljei könnyen szerethetővé válnak a mindennapokban.