Családokra hangolva: töretlen a Nissan SUV-k népszerűsége

Qashqai – biztos választása a középkategóriás családi SUV-k között
A Nissan Qashqai 2024-ben és 2025-ben is a legtöbbet eladott középkategóriás családi SUV volt Magyarországon. Sikere annak köszönhető, hogy kiegyensúlyozott csomagot kínál:
modern és szerethető design, fejlett technológia, komfortos, prémium belső tér, kétféle hajtáslánc, valamint kiváló ár-érték arány jellemzi.
2025-től a Nissan SUV modellek 5 év garanciával érhetők el, ami tovább erősíti a vásárlók biztonságérzetét és bizalmát.
X-Trail – amikor a tér, a minőség és a sokoldalúság találkozik
A Nissan X-Trail a nagy családi SUV-k között stabil szereplő a magyar piacon:
2024-ben kategóriája első helyén végzett, míg 2025-ben a harmadik legnépszerűbb modell lett a nagy családi SUV-k mezőnyében.
Az akár hétüléses kialakítás, a rugalmasan alakítható, prémium minőségű belső tér, a hatalmas méret és a magas komfortszint különösen vonzó a nagyobb családok számára. Az X-Trail ráadásul a mai napig Japánban készül, ami garancia a precíz összeszerelésre és az apró részletekig kidolgozott minőségre.
2025-től a Nissan SUV modellek 5 év garanciával érhetők el, ami tovább erősíti a vásárlók biztonságérzetét és bizalmát.
e-POWER – elektromos élmény, töltési kényszer nélkül
Mindkét családi SUV modell elérhető a Nissan e-POWER hajtásával is, amely különleges megoldást kínál: az autót mindig elektromos motor hajtja, miközben a benzinmotor kizárólag áramtermelésre szolgál. Ennek köszönhetően a vezetési élmény csendes, azonnali reakciójú és elektromos jellegű, miközben nincs szükség külső töltésre, így ideális átmenetet jelent a hagyományos és a tisztán elektromos hajtás között.
Miért kedvelik a Nissan SUV modelljeit a piacon?
A Nissan sikere mögött nem túlzó ígéretek állnak, hanem következetes értékek:
tetszetős, karakteres, modern, dinamikus formavilág,
fejlett biztonsági és vezetéstámogató rendszerek,
magas minőségű, prémium hangulatú belső tér,
biztonságos, kiszámítható használat, megbízhatóság, tartósság,
kiváló ár-érték arány.
Ezek azok a szempontok, amelyek miatt a Nissan modelljei könnyen szerethetővé válnak a mindennapokban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!