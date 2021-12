A NASA magáncégekkel épített űrállomást

Mivel már működnek földközeli pályára szállító kereskedelmi cégek, partneri kapcsolatra lépünk amerikai cégekkel, hogy fejlesszenek ki olyan űrállomásokat, amelyeket az emberek meglátogathatnak, ott élhetnek, dolgozhatnak. Ezáltal lehetővé téve a NASA számára, hogy utat törjön az űrben az emberiség javára, miközben támogatja az űrbéli kereskedelmi aktivitást is

– mondta Bill Nelson, a NASA vezetője.

A Blue Origin néhány hete jelentette be, hogy saját űrállomáson dolgozik a Boeing közreműködésével, az állomás az Orbital Reef nevet fogja viselni.

A jelenlegi legnagyobb és legrégebb óta üzemelő űrállomás az ISS, melyet a NASA és más partnerügynökségek üzemeltetnek. 2000 óta folyamatosan élnek itt asztronauták.

Arról egyelőre nem született döntés, mikor fejezi be működését az ISS, zajlanak a tárgyalások arról, hogy 2024 után is folytassa-e a munkát. A 23 éves állomás nemrég több problémával is küzdött, például tüzekkel és levegőszivárgással.