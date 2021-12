Baktériumok gyárthatják az üzemanyagot a jövőben

A cukrot a benzinben található szénhidrogénekké varázsolni: ez kicsit úgy hangzik, mint valami modern kori alkímia. Pedig a University of Buffalo (UB) és a University of California, Berkeley (UC Berkeley) kutatói pontosan ennek találták meg a módját. A Nature Chemistry legutóbbi számában megjelent tanulmány bemutatja, hogyan lehet a biológia és a kémia csodáit egyaránt kiaknázva a szőlőcukrot olefinekké – a benzint is alkotó szénhidrogének egyik családjává – alakítani.

A felfedezés nagy előrelépést jelent a fenntartható bioüzemanyagok gyártása felé.