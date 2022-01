Az egykor volt Magyarország 3D rekonstrukciókon elevenedik meg

Ezek a legújabb régészeti eredmények mellett analógiákat is felhasználhatnak, például tudható, hogy a koronázótemplom a német császárdómok mintájára épült, bár már a török uralom előtt teljesen átépítették. Az így készült képek egyszerre gyöngyörűek, megdöbbentők és szívszorítók, hiszen a legtöbb bemutatott épületnek mára csak alapfalai láthatók. Noha rekonstrukciókkal többen is foglalkoznak, mind tartalmilag (mindig az adott múzeum régészeinek bevonásával készülnek), mind vizuálisan kiemelkedik egy grafikai studió, az alábbiakban az ő munkáikból válogatunk.

A székesfehérvári bazilika román kori állapota

A Budai várról számos kortárs ábrázolás ismert, ráadásul jelentős részeit is feltárták a második világháború után. Ráadásul tudható, hogy a prágai vár és a krakkói Wawel is ennek mintájára épült. Mégis szinte hihetetlen egy realisztikus látványképen látni. Ennél már csak az lenne megdöbbentőbb, ha a mai városképben ábrázolnák, pl ha dunai várfal előtt haladna el a fonódó villamos, ugyanis az az épületrész épp a Várkertbazár helyén állt.

A Budai vár Mátyás korában

Kisvárda várából csupán részletek maradtak meg, amik noha nem jelentéktelenek, már csak halvány visszfényei az egykor ott állt épületnek. A vizualizáció során egy-egy épület több periódusa is bemutatható, a fenti képen már a barokk hagymakupolák is állnak már.

Kisvárda, várrekonstrukció

Az építési periódusok mellett konkrét események is bemutathatók a videók segítségével (hiszen egy 3d-s modellből videó is jól előállítható). Ilyen film-sorozat készült Egerről is, ahol a vár történetét és az ostromot is megfigyelhetjük. A képen látható furcsán magas tetejű épület a székesegyház, ami az ostrom idején éppen félkészen állt, az óriási szentély már elkészült, de az alacsonyabb tornyos épületrészt még nem bontották le. Sőt, a hadi készülődés épp az új épületrész sorsát pecsételte meg: Dobó lebontatta és a helyén ágyúállásokat alakított ki (ez az állapot látható az ostromot bemutató videón).

Eger vára az 1552-es ostrom előtt

A győri püspökvár a 15. században

Bizonyos épületek, sőt városok Egernél vagy Fehérvárnál szerencsésebb sorsúak voltak. A győri püspökvár, ha átépítéve is, de ma is áll, éppen a felvonóhíd környéke (ahol a virtuális lovagok vonulnak épp) maradt meg legjobban középkori állapotában.

Szeged a törökdúlás idején

Szeged ma már inkább körutas-sugárutas városszerkezetéről és különleges dómteréről ismert, pedig már a középkorban is jelentős város volt. A fenti kép, ami egy videó képernyőfényképe, mutatja, hogy ezeket az épületeket miért csupán ilyen rekonstrukciókból ismerjük: a városba épp a török csapatok törnek be és gyújtják fel a Demeter/Dömötör-templomot (aminek toronycsonkja egyébként ma is áll). Ahogy a templomnak is, úgy az ország középkori műemlékeit is megtizedelte (vagy inkább harmadolta) a török uralom és az azt követő újjáépítés. A studió oldalát böngészve azonban visszaidézhetjük az egykori Magyarországot.

Borítókép: A Budai vár Mátyás korában (Fotó: Hiradó.hu)