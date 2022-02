A navigátor elszámolta magát

Az Antarktisz-kutatás egyik kiemelkedő alakja volt a brit Ernest Shackleton, aki négy déli-sarki expedícióban is részt vett. Mégsem az ő nevét ismerjük, hanem Roald Amundsenét, aki 1911. december 14-én elsőként érte el a Déli-sarkot. Ernest Shackleton is be akarta írni nevét a felfedezők nagykönyvébe, ezért új célt tűzött maga elé: a sark érintésével elsőként átkel a déli kontinensen. Az expedíció kudarcot vallott, mert hajójukat, az Endu­rance-t, a Weddell-tenger jege körülzárta, majd 1915. november 21-én összeroppantotta. Az összezúzott, majd elsüllyedt hajó legénysége időben elmenekült.

A matrózok hónapokig éltek a sodródó jégtáblákon,

később mentőcsónakokkal eljutottak az Elefánt-szigetre, ahol Shackleton öt társával ismét csónakba szállt, hogy az 1500 kilométerre lévő Déli-Georgia szigetről segítséget hozzon. 1916 augusz­tusában minden embert épségben kimentettek a szigetről.

Ernest Shackleton. Fotó: Wikipedia

Shackleton hajójának holléte az egyik legnagyobb tengeri rejtély.

A sarkkutatás hőskorának e jelképéről sokáig azt tartották, lehetetlen megtalálni a szélsőséges antarktiszi környezet miatt. 1992-ben indult orosz–amerikai expedíció a helyszínre, de eredménytelenül tért vissza. Tavaly jelentették be, hogy idén februárban újabb nagyszabású tudományos expedíció indul a roncs felkutatására. A kereséshez víz alatti kutatójárműveket is használnak, amelyeken érzékelők, reflektorok és kamerák is vannak. Az Endurance22 nevű expedíció vezetője, Mensun Bound 2019-ben már indított kutatást az Endurance után, de azt a vállalkozást a szélsőséges időjárás miatt lemondták.

Az Endurance teljes vitorlázatban a Weddell-tengeren. Fotó: Wikipedia

A hajó a feltételezések szerint több mint 3000 méter mélyen fekszik. Bár bő száz éve összetört, faanyaga valószínűleg jó állapotban maradt meg a rendkívüli hideg, a fény hiánya és a relatív oxigénhiány miatt. A téma ismerői szerint jó stratégiára és óriási szerencsére van szükség ahhoz, hogy a katasztrófa helyszínét megtalálják. Frank Worsley, a Shackleton egykori navigátora által a roncs helyére vonatkozó koordináták ugyanis nem pontosak.