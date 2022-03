A Svábhegyi Csillagvizsgálóba érkezik a Tapintható univerzum kiállítás

Mint írják, a kiállítás anyaga, amelyet a Bakonyi Csillagászati Egyesület hozott létre, a Svábhegyi Csillagvizsgáló közreműködésével most Budapesten is megismerhető lesz. A hallható és tapintható interaktív tárlat célja, hogy hiánypótló módon a vak és gyengén látó emberek számára is megismerhetővé váljanak az univerzum csodái.

A tájékoztatás szerint a Tapintható univerzum program megalkotóinak célja az volt, hogy a hagyományos távcsöves ismeretterjesztés mellett, azzal egyenértékű csillagászati bemutatót dolgozzanak ki látássérültek számára.