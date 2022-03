A vérszívó aktívan követi áldozatát

Tavaly áprilisban új kutatási projektet indított az Eötvös Loránd Kutató Hálózat (ELKH) Ökológiai Kutatóközpont az Európa déli részén őshonos, de északabbra is egyre gyakrabban előforduló Hyalomma kullancsok terjedésének monitorozására.

A Hyalommák a hazánkban élő kullancsokhoz hasonlóan vérszívással táplálkoznak. Eredeti élőhelyükön gyakran tömegesen élősködnek lovon, szarvasmarhán, de előfordulnak kisebb testű állatokon, valamint az emberen is. Az ELKH akkori közleménye kiemelte, hogy ez a csoport több tulajdonságában is eltér a Magyarországon megszokott kullancsoktól: ilyen például a nagyobb testméret, valamint a sávozott láb. Az állat aktívan vadászik, tehát a kiszemelt gazdaszervezetre nem lesben várakozik, hanem aktívan követi, akár hosszú időn keresztül is, amelyben különösen fejlett szeme segíti.

A Hyalomma kullancsot leginkább az általa terjesztett vírus teszi hírhedtté. Az Európában is egyre gyakrabban előforduló krími–kongói vérzéses láz komoly gondokat okoz a kullancs eredeti élőhelyén, ahol esetenként fertőzési gócpontok is kialakulhatnak. A betegség ezeken a területeken jelentős egészségügyi kihívást jelent, mivel kiemelkedően magas halálozási aránnyal jár. A fertőzés emberek körében a vírussal fertőzött állatok feldolgozása, fogyasztása során, a vérrel való kontaktus útján terjed, ezért az állattartásban dolgozók vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve.

Észak-Európában is megjelent

A Hyalomma kullancsok jelentette euró­pai veszélyre már több külföldi kutatócsoport is felfigyelt, és megkezdte a fajok esetleges helyi megjelenésének a feltérképezését. Az újonnan megjelenő kórokozók monitorozása közérdek, ezért ezek a kutatások a lakosság segítségével, a laikusok által beküldött minták, fényképek felhasználásával készülnek.

A felmérések számos európai országban eredményesek voltak: Hyalomma-példányokat találtak többek között Csehországban, Németországban, Hollandiában illetve Svédországban is. Alig három hónappal a hazai kullancsfigyelő projekt indítása után előkerült az ebben a programban első példány.

Az egyik Vas megyei településen egy kutyatulajdonos észlelte a nagy méretű, gyors mozgású, csíkos lábú példányt, amely a kutyáján mászkált. Az állat nem járt külföldön, a közeli madárvárta viszont nagy valószínűséggel megfelelő körülményeket biztosított a vért szívott, vándormadárral érkező kullancs fejlődéséhez. A Vas megyében felfedezett kullancsot tavaly novemberben egy újabb követte – utóbbit Bács-Kiskun megyében azonosították.

„A vérzéses lázat terjesztő kullancsok hazai előfordulása nem újdonság” – figyelmeztet lapunkhoz eljuttatott közös írásában Hornok Sándor, az Állatorvos-tudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és Kontschán Jenő, az ELKH Növényvédelmi Intézet igazgatója.

Az elmúlt hónapokban több hírt közöltek különféle médiacsatornákon keresztül arról, hogy a krími–kongói vérzéses láz vírusát terjesztő kullancsfaj jelent meg Magyarországon. A két professzor szerint az igazság azonban az, hogy ezeknek az úgynevezett Hyalomma csoportba tartozó kullancsoknak a hazai előfordulása több mint száz éve ismert.